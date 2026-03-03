Dicen que Raúl Jiménez hace trampa en sus penales y este es el video que lo confirmaría

Raúl Alonso Jiménez ha sido blanco de críticas en las últimas semanas, luego de que llegara a las 13 anotaciones de penales sin errar en la Premier League durante la victoria del Fulham 3-1 sobre el Sunderland, donde se mandó un doblete. Uno de los tantos fue desde los 11 pasos y captado en video, lo que ocasionó un sinfín de rumores de que el mexicano hacía trampa.

El delantero es el mejor cobrador de penaltis de la liga de Inglaterra al tener una efectividad del 100%, cualidad que años atrás comenzó a demostrar en sus inicios con América, que sigue con su mala racha al caer goleado por Tigres. Sin embargo, algunos medios de comunicación lo demeritan, ya que aseveran que hace una pausa antes de cobrar, lo cual está prohibido en el futbol.

Supuestamente el mexicano hace una parada antes de tirar.|@FulhamFC

Supuestamente, Jiménez hace la famosa “paradinha”, la cual hizo muy famosa Neymar Jr. y fue prohibida, ya que el arquero queda en desventaja. Por ello, ahora los cobradores tienen que arrancar sin hacer una pausa.

La opinión de los aficionados sobre la manera de cobrar de Jiménez

El video que subió el Fulham sobre el penal que marcó Raúl Alonso generó varios comentarios, la mayoría de ellos de admiración hacia el récord del mexicano, al que consideran como el mejor cobrador de penales del mundo.

“¡Rayos! Con qué frialdad lo tiró”, “Es impresionante tanta calma, sí es caso de estudio”, “Para los rivales es un espectáculo verlo”, “El mejor cobrador de penales de la historia es mexicano” y “Todos los porteros de la Premier han estudiado a Raúl y aún no logran descifrarlo”, son algunas de las reacciones de los aficionados mexicanos al video del gol del Lobo de Tepeji”.

Al mexicano se le vence contrato con el Fulham en junio de este año y todo parece indicar que le gustaría regresar a México. No obstante, aún puede seguir aumentando su récord y grabar su nombre en la historia de la Premier League como el más efectivo desde los 11 pasos.