Trabajaba en una tienda de pantalones y fue Maradona quien lo rescató y lo convirtió en una estrella en México

Ser futbolista profesional puede ser duro en ciertas ocasiones y Diego Armando Barbosa vivió una de las historias de resurrección más impresionantes del futbol mexicano. Mientras jugaba para Atlas, donde no era tenido en cuenta , el lateral derecho afirmó haber estado trabajando en una fábrica de pantalones, pensando si su futuro estaría dentro o fuera del futbol. No obstante, allí fue cuando apareció Diego Armando Maradona para salvar su carrera.

Diego Maradona apostó por Barbosa en Dorados de Sinaloa

Mientras trabajaba fabricando pantalones, Barbosa fue contactado por Dorados de Sinaloa para conocer si le interesaba el proyecto. En ese entonces, el jugador admitió que aceptó la oferta, ya que creía que era “un buen trampolín para regresar”. Posteriormente, Diego Maradona asumió como entrenador luego de que Paco Ramírez sea cesado tras caer frente a Atlante en la jornada 7 del Apertura 2018. Ese movimiento cambió su vida .

Diego Barbosa en Toluca|Crédito: @tolucafc / IG

Hasta la llegada de la leyenda argentina, Barbosa aún estaba luchando por ganarse un lugar en el once titular. Sin embargo, Maradona apostó por él y le dio la confianza que necesitaba para brillar en el futbol mexicano.

TE PUEDE INTERESAR:



“En los entrenamientos pedía que disfrutáramos y yo lo escuchaba. Siempre traté de dar lo mejor y estuve listo para mi oportunidad, y Diego me dio la confianza. Se me acercó mucho para decirme que tenía mucho potencial y que agradeciera todos los días por ser futbolista. Se me quedó eso y ahora todos los días disfruto”, soltó el jugador en una entrevista con Mediotiempo.

El auge de Diego Barbosa como futbolista

Con Maradona al mando, Barbosa consiguió disputar la final del Apertura 2018 en la Liga de Expansión, donde cayeron ante un poderosísimo Atlético San Luis. Ya asentado en el equipo, el préstamo del futbolista finalizó y debió regresar a Atlas, donde esta vez tendría su revancha. Barbosa se posicionó como titular en el conjunto rojinegro, donde jugaría por cinco torneos, dos años y medio. Allí consiguió un bicampeonato histórico al ganar el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Su llegada a Toluca y un nuevo bicampeonato

En 2023, el defensor salió del equipo de sus amores para fichar por Tijuana. Sin embargo, su estancia en Xolos duraría apenas un año, pues Antonio Mohamed lo pidió para que se sume a Toluca. Con 29 años, Barbosa llegó al cuadro escarlata, donde pudo cosechar cuatro títulos, entre ellos, un nuevo bicampeonato (Clausura 2025 y Apertura 2025). Hoy es un lateral consagrado en la Primera División de la Liga BBVA MX.