Diego Lainez dijo que en Tigres ha vivido algo que ni siquiera Europa pudo darle y todos se sorprendieron

Diego Lainez es un referente del Club Tigres, hecho que le ha valido para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre y estar en la pelea por ganarse un lugar en la plantilla de la Selección Mexicana que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues hasta porta el jersey con el número 10 . El extremo izquierdo vive su segundo aire en el conjunto felino, donde ha vivido algo que ni siquiera Europa pudo darle.

Los aficionados se sorprendieron a las palabras de Lainez, quien declaró que en Tigres volvió a ser feliz, luego de un proceso complicado en el viejo continente, donde de a poco fue relegado del Real Betis y en su breve paso por Portugal no tuvo los minutos esperados, por lo que a principios de 2023 la UANL lo repatrió .

El extremo izquierdo declaró que en la UANL volvió a ser feliz. |@diego_lainez

El jugador de 25 años no la tuvo nada fácil en Tigres, debido a la plantilla tan vasta que tiene. No obstante, de a poco se ganó un lugar, a tal grado de que en el Apertura 2025 fue pieza clave del club para que llegara a la Gran Final, la cual perdió en penales ante Toluca.

Del infierno al cielo, la carrera de Diego Lainez

El extremo izquierdo es canterano del América, club que lo debutó a temprana edad. Debido a su habilidad y destreza por la banda, llamó la atención de varios clubes del futbol europeo, pero al final de cuentas se decantó por el Real Betis de España. Se marchó en enero de 2019, luego de salir campeón con las Águilas.

Lainez prometía una gran carrera, pues el conjunto español desembolsó buena cantidad de dinero, ya que lo veían como un buen prospecto a futuro. Sin embargo, de a poco fue relegado a la banca, hasta que ya ni siquiera era tomado en cuenta para disputar algunos minutos.

Diego decidió salir del Real Betis al SC Braga de Portugal, a fin de sumar minutos y ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022, pero el destino le jugó una mala pasada, ya que no fue considerado por Gerardo “Tata” Martino, ni tampoco tuvo las oportunidades en el club, por lo que decidió marcharse a principios de 2023.

Tigres apareció en la vida del canterano americanista hace 3 años para repatriarlo, jugada que hasta el día de hoy le funcionó, ya que Lainez es titular indiscutible en la plantilla de Guido Pizarro y es convocado a la Selección Mexicana, en espera de ser uno de los 26 elegidos por el “Vasco” y así ir a su primer mundial.