OFICIAL: El nuevo 10 de la Selección Mexicana

Este sábado 15 de noviembre del 2025, se ha dado a conocer el jugador que portará el 10 de la Selección Mexicana tras la lesión de Alexis Vega.

EL FACTOR LAINEZ ES EL NUEVO 10 DE LA SELECCIÓN AZTECA 1️⃣0️⃣ La camiseta pesa pero el talento también, Diego Lainez ya porta la 10 🤯 #MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/R9LT23p6jU — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2025

El futbolista que ha decidido tomar la batuta de portar el 10 es el atacante Diego Lainez. El futbolista de Tigres, escogió portar el número para la fecha FIFA de noviembre, para enfrentar a Uruguay y Paraguay.

La lucha por usar el 10 en la Selección Mexicana

Es importante mencionar y recordar que todavía no han decidido los jugadores el número que usaran para el Mundial de 2026, por lo que se mantendrá una lucha interesante entre los futbolistas de México para decidir quien debe portar el 10.

Los que han portado el número en los últimos encuentros han sido Alexis Vega y ahora Diego Lainez. En caso de que los dos jugadores entren en la convocatoria para la Copa del Mundo, tendrán que definir quien portará el numero 10 en su dorsal.

Cada vez más cerca del arranque. 😱



¡Estamos ya en #ElCalentamiento previo a nuestro duelo ante Uruguay! ¡Vamos, Selección! 🙌#SomosMéxico 💚🤍❤️ @IncodeIdentity



*Publicidad para México* pic.twitter.com/WxVCjdfrpp — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025

De igual forma, uno de los candidatos que podría llevar el número es Gilberto Mora pues es uno de los jugadores que la afición considera una joya del futbol mexicano, por lo que podrían darle la oportunidad de llevar el 10, sabiendo la responsabilidad que tendría en la espalda.

¿Qué significa llevar el 10 en el futbol?

Llevar en el dorsal el 10 es un símbolo de gran prestigio y responsabilidad dentro del equipo. Tradicionalmente, este número se asigna al jugador más talentoso, creativo y decisivo del plantel, conocido como el "enganche", "mediapunta" o "playmaker". Es el futbolista encargado de generar el juego ofensivo, distribuir el balón, generar asistencias y, a menudo, marcar goles espectaculares. Representa la magia, el genio y la elegancia en el campo, y suele ser el líder técnico del equipo.

