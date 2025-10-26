Rechazó a México y ahora es uno de los talentos más importantes de la Selección de los Estados Unidos

Hoy en día una de las dinámicas más polémicas en el ámbito de las selecciones nacionales es el tema de los muchachos mexicoamericanos. Hay una “guerra” abiertamente hecha por ambas federaciones por robarse al talento más prometedor. En ese sentido, Diego Luna rechazó a México y ya indicó que dará todo por la playera de las barras y las estrellas. Esta es la historia del joven futbolista.

¿Quién es Diego Luna y por qué rechazó México?

Con 22 años, Diego Luna es uno de los talentos más prometedores en el entorno de la MLS. Por ello, ambas federaciones se le acercaron para traerlo a su trinchera futbolística. Pero todo indica que para él fue más fácil de lo que muchos pensaron. Y es que ya dijo que defenderá el escudo de los estadounidenses.

Nacido en Sunnyvale, California, toda su vida ha formado parte de las juveniles de dicho seleccionado. Su madre y su padre son de Michoacán, pero él residió y se formó en todos los sentidos del otro lado de la frontera. Por eso comentó que su decisión ya estaba tomada.

“Mis padres son de Michoacán… Crecí con raíces mexicanas, aunque he vivido toda mi vida en EE.UU. Fue fácil elegir jugar por este país, porque me ha dado todas las oportunidades… Eso no significa que me avergüence de ser mexicano; simplemente tuve que tomar una decisión”.

¿Cuál es el presente de la carrera de Diego Luna?

Este tipo de casos generan polémica por todos los temas políticos y sociales que atraviesa la situación de los migrantes en dicha nación. Sin embargo, se hablan cosas muy buenas de él. En estos momentos juega para el Real Salt Lake y promete ser uno de los hombres importantes del equipo para los playoffs.

Su temporada 2025 en la MLS indica nueve goles y tres asistencias en 27 partidos donde vio minutos. Además, en la Copa Oro fue la figura del seleccionado de Mauricio Pochettino, pues anotó tres tantos y dio un par de pases para gol.