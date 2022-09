Estados Unidos buscaría ‘robarle’ a Zendejas a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana podría perder a uno de los jugadores más interesantes que hay en este momento dentro de la Liga BBVA MX, ya que se comenta que Estados Unidos trataría de convocar a Alejandro Zendejas, futbolista del América que tiene doble nacionalidad.

Se suponía que Alejandro Zendejas jugaría con la Selección Mexicana el partido amistoso de esta semana, previo al Mundial de Qatar 2022, ante el combinado de Paraguay, pero en apariencia no quiso firmar un documento, por lo que el Tata Martino lo descartó.

Estados Unidos trataría de ‘robarse’ a Zendejas

De acuerdo a medios internacionales, Alejandro Zendejas no habría querido firmar su carta de renuncia a la Selección de Estados Unidos, pues en apariencia este era el ‘requisito’ para jugar con México, pero al no haber certeza de que iría al Mundial de Qatar 2022, no quiso firmar.

Ahora, tras este hecho, ‘Récord’ afirma que la US Soccer no sabía que Alejandro Zendejas no había renunciado a representar a su país, hecho que le abre la puerta, pues se comenta que tratarían de buscarlo para la próxima Fecha FIFA y así convencerlo de que se quede con ellos.

Alejandro Zendejas ya ha jugado con Estados Unidos, en la categoría sub-17, pero este hecho no implica que ya no pueda jugar con la Selección Mexicana o con ellos, pues al haber sido en categorías menores no incumple el reglamento de la FIFA.

Mexsport El partido America vs Leon, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 20 de Abril de 2022.

En los últimos meses México se ha ‘peleado’ con otras selecciones a jóvenes promesas que tienen múltiples nacionalidades, siendo uno de los casos más sonados el de Marcelo Flores, con Canadá, por lo que Alejandro Zendejas sería un caso más.

El Mundial de Qatar 2022 dará inicio de forma oficial el próximo 20 de noviembre, con los locales midiéndose a Ecuador, por lo que ya veremos si Zendejas llega con la Selección Mexicana, con Estados Unidos o si se queda esperando la oportunidad.