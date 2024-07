¿Cade Cowell puede jugar en la Selección Mexicana? Estados Unidos deja afuera a los mexicoamericanos para los Juegos Olímpicos

Este lunes 8 de julio del 2024, a 19 días de los Juegos Olímpicos, la Selección de Estados Unidos presentó su lista de jugadores convocados para las Olimpiadas. Algo que sorprendió a algunos fue que ninguno de los jugadores mexicoamericanos que estuvieron durante el proceso fuera seleccionado.

Para los olímpicos, solo pueden asistir 18 jugadores, por lo que Marko Mitrovic, entrenador de Estados Unidos seleccionó dos porteros, seis defensores, cinco mediocampistas y cinco delanteros.

En su elección dejó afuera a cinco mexicoamericanos que podrían considerar jugar para la Selección Mexicana si es que aún no tienen minutos en partidos oficiales con la Selección Mayor de Estados Unidos.

Entre los mexicoamericanos se encuentra un conocido de la Liga BBVA MX. Los cinco jugadores son: Diego Luna, interior izquierdo del Real Salt Lake, Brian Gutiérrez, medio ofensivo del Chicago Fire, Obed Vargas, volante mixto del Seattle Sounders, Cade Cowell, extremo izquierdo de Chivas y Johan Gómez, medio ofensivo del Eintracht Braunschweig de Alemania.

La convocatoria de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos es la siguiente:

Patrick Schulte (Columbus Crewi), Gaga Slonina (Chelsea), Maximilian Dietz (Greuther Furth), Nathan Harriel (Philadelphia Union), Miles Robinson (FC Cincinnati), John Tolkin (New fork Red Buls), Caleb Wiley (Atlanta United), Walker Zimmerman (Nashville SC), Gianluca Busio (Venezia), Benjamin Cremaschi (Inter Miami), Jack McGlynn (Philadelphia Union), Djordje Mihailovic (Coloradc Rapids), Tanner Tessmann (Venecia), Paxten Aaronson (FC Utrecht), Taylor Booth (FC Utrecht), Duncan McGuire (Orlando City SC), Kevin Paredes (Wolfsbur), y Griffin Yow (KVC Westerlo).

