¿Diego Valdés regresa al América? Esta es la condición que pediría el chileno

Han pasado algunos meses desde que el Club América confirmó la salida de Diego Valdés, jugador chileno que llegó al equipo procedente de Santos Laguna y que fue fundamental en el tricampeonato que el cuadro azulcrema tuvo de la mano del técnico brasileño André Jardine.

Colectivamente, al América no le alcanza

Tiempo después, la directiva del América tomó la decisión de desprenderse de sus servicios, por lo que Diego Valdés aceptó ir a Argentina para jugar con el Vélez Sársfield. Ahora, una nueva esperanza para el andino aparece respecto a la posibilidad de volver al club capitalino.

¿Qué se necesita para que Diego Valdés vuelva al América?

El portal El Futbolero menciona que el equipo argentino tendría una deuda de tres meses de salario con el propio Diego Valdés, quien cuenta con uno de los sueldos más elevados de la plantilla y que, de acuerdo con la fuente, tendría que recibir cerca de 450 mil dólares por los meses adeudados de parte del club.

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Si esta situación se mantiene, Diego no descartaría salir del club, pues entiende que la prioridad es el cuidado de su familia. Es aquí en donde El Futbolero señala que el América podría ser nuevamente su destino luego de la gran etapa que vivió como mediocampista del club capitalino.

Sin embargo, para que esto ocurra el futbolista chileno tendría que aceptar una condición salarial, misma que le haría ganar alrededor de dos millones de dólares al año y no los 2.5 millones que obtuvo en su primera etapa con el club, cantidad que podría ser el punto de partida respecto a un hipotético regreso.

¿Cuáles fueron los números de Diego Valdés en América?

Fueron varios los torneos en donde Diego Valdés estuvo como jugador del América, equipo en donde su rendimiento vino de menos a más. Además, el chileno dejó grandes números en su etapa como azulcrema pues, en 9,391 minutos distribuidos en 141 juegos, registró 38 goles y 31 asistencias.