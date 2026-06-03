Diego Valdés vuelve a México: esta fue la imagen que sorprendió e ilusionó a todos

Mientras que el Club América busca un crack de Sudamérica para mejorar la plantilla de cara al Apertura 2026, mucho se habla de aquellos ex futbolistas que los fanáticos recuerdan con cariño. Por ejemplo, recientemente Diego Valdés hizo pública una imagen regresando a México que generó muchas expectativas e ilusionó a los aficionados azulcremas.

El regreso del mediapunta chileno a México, mientras se habla de que América tendría un refuerzo sacrificando Kevin Álvarez, responde a algo ajeno al club de Coapa. Pues según él mismo mostró en sus redes sociales, estaba retornando al suelo azteca, pero aparentemente únicamente de vacaciones y para disfrutar de un buen momento en territorio conocido.

Diego Valdes of America during the match between America and Colorado Rapids as part of Quarterfinal of the 2024 Leagues Cup at Dignity Health Sports Park Stadium on August 17, 2024 in Carson, Los Angeles, California, United States.|MEXSPORT

La foto de Diego Valdés en México que generó ilusión en Club América

Fue la esposa del futbolista, Misky Bayuk Nadal, quien hizo público el hecho de que están regresando a México desde Argentina. Pues el mediocentro de 32 años en la actualidad juega en Vélez Sarsfield pero estuvo tres años y medio en las instalaciones americanistas y muchos más contando todo México.

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En su cuenta de Instagram, la novia de Valdés hizo pública una foto con emojis de manos rezando, un avión y la bandera mexicana. Es muy probable que su viaje tenga que ver con ver a la Selección Nacional de México en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputará el 11 de junio en el Estadio CDMX (ex Estadio Azteca).

Todos aman a Diego Valdés en Club América

Gracias a su espectacular rendimiento con la camiseta azulcrema, hoy en día prácticamente todos aman a Diego Valdés. El centrocampista ofensivo chileno de 32 años jugó 141 partidos, marcó 38 goles, aportó 31 asistencias y ganó 5 títulos con el Club América. No por nada para muchos nunca debió irse del Nido de Coapa.

Al margen de eso, cabe recordar que América es un equipo que acostumbra a rotar jugadores cuando considera que necesita piezas nuevas para seguir ganando títulos. Al ocupar cupo de NFM (extranjero), el mediapunta terminó siendo uno de los sacrificados por André Jardine. De todos modos, le quedó cariño por México y hoy regresa.

