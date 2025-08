¿A Alexia Putellas le interesa jugar en México? Esto respondió

Presente en el Deportivo Reynosa, en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, una de las mejores futbolistas del planeta, Alexia Putellas, se presentó frente a decenas de niñas con camisetas del Barcelona, para presentar un programa, impulsado por su fundación, con el que pretenden ayudar a las niñas a llevar una vida de bien y ligada al deporte.

Con pocas horas desde que aterrizó en la capital mexicana, la mediocampista española habló sobre la ilusión que le representa haber extendido su red de apoyo y dio a conocer cuáles son sus planes para monitorear la iniciativa.

“Espero que, en un futuro, pueda venir cuando ya estén todas las niñas y toda la fundación en marcha en este maravilloso campo que han rehabilitado. El calendario es apretado, pero bueno, ahora mismo, llevo unos años que mis vacaciones las aprovecho también para esto y, para mí, esto no es trabajo, lo hago encantada, luego aprovecharé también para conocer vuestro magnífico país hasta que tenga que regresar a España, entonces seguro que en un futuro también encontraremos los días para que pueda venir y lo haré encantada”, dijo en conferencia.

Alexia tiene presente a la Liga BBVA MX Femenil

Cuando se le preguntó si, en algún punto de su carrera, le abriría la puerta a militar en algún club de la Liga BBVA MX Femenil , su respuesta sugirió que, por ahora, no tiene el balompié azteca dentro de su radar.

“Bueno, ya tienen muchísimas referentes aquí muy buenas para fijarse en ellas. Evidentemente, vivo el presente y mi presente sabéis cuáles todos, que soy jugadora del Barça, del club de mi vida, pero también voy a decir y siento que es así que el futuro, pues nadie sabe que nos depara; no lo sabemos, solo sé que mi presente ahora es el Barça y que tengo una gran motivación por esta nueva temporada que empieza y volver a alcanzar todos los objetivos”, tajó.

Putellas, reciente subcampeona de la Eurocopa Femenil 2025, envió un mensaje de valor que excluye al triunfo como el único escenario aceptable.

“No me voy a referir a la última experiencia, ya sabéis todos cómo terminó la última final que he jugado, sino en todo lo que ha venido siendo mi carrera, ¿no? Yo creo que hay que partir de la base que ganar no es lo normal. Entonces a todos esos niños y niñas les diría que se formen desde la perspectiva de generarse ellos mismos lo que viene a ser ganar para ellos, no solo fijarse en un resultado, ¿no? Puede ser ser capaz de mejorar cualquier habilidad y eso ya es una victoria, La victoria la saboreas y la disfrutas y es inolvidable, pero de las derrotas es donde más he conseguido crecer”, sentenció.

