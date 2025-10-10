deportes
Nota

¡Es oficial! Directivo revela el equipo que quiere llevarse a jugador de la Selección Mexicana Sub 20

Alexei Domínguez despierta el interés del Ajax; directivo del Pachuca soltó la información y podría darse su partida próximamente al balompié europeo.

Alexei Domínguez México interesa al Ajax
Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo
Tahiel Jimenez celebrates his goal 0-1 with Gilberto Mora and Alexei Dominguez of Mexico during FIFA U-20 Mens World Cup Chile 2025 match between Chile and Mexico (Mexican National Team) as part Round of 16 at Elias Figueroa Brander Stadium, on October 07, 2025 in Valparaiso, Chile.
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

El delantero de México, Alexei Domínguez se suma con todo al interés de los equipos europeos por los mexicanos de la Selección Mexicana Sub 20, y contrario al resto en su caso es OFICIAL el nombre del equipo y el interés, pues así lo comentó el presidente del Pachuca, Armando Martínez.

La Selección Sub 20 ha dado gratas sensaciones en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, y aunque Gil Mora está constantemente señalado como un joven con mucho talento y de solo 16 años , hay otro abanico de futbolistas que podrían dar el salto a Europa.

A esa lista en la que también está Obed Vargas, quien se dice el PSV y el Brujas lo quieren , se agrega Alexei Domínguez, jugador de solo 20 años de edad que pertenece a Pachuca y que ya recibió una llamada del equipo Ajax preguntando por él y han quedado ilusionados de poder ser el equipo que lo fiche.

“Están muy interesados en él. Alexei con el Ajax se ha interesado y le gustó mucho el desarrollo que ha tenido, entonces es muy interesante”, dijo a Marca, el directivo de Pachuca quien celebra que sus jugadores despierten esa expectativa.

Alexei con el Ajax se ha interesado y le gustó mucho
Alexei Domínguez México interesa al Ajax
Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo
Alexei Dominguez of Mexico during FIFA U-20 Mens World Cup Chile 2025 match between Chile and Mexico (Mexican National Team) as part Round of 16 at Elias Figueroa Brander Stadium, on October 07, 2025 in Valparaiso, Chile.

¿Quién es Alexei Rodríguez, el jugador que ha llamado el interés del Ajax en la Eredivisie?

Alexei Domínguez es un delantero mexicano de solo 20 años de edad que pertenece a Pachuca y que desde los 10 años llegó a ese equipo en sus divisiones de formación. Tiene un valor de millón y medio de euros y sus minutos jugando como extremo por derecha y el tiempo jugador en Leagues Cup pero sobre todo en Mundial de Clubes viendo acción ante el Real Madrid, contra el Al-Hilal y el Salzburgo, son antecedentes que lo colocan como un diamante.

En este Mundial de Sub 20 en Chile, tiene tres juegos disputados, un gol y una asistencia.

La lista de jugadores de la Sub 20, que interesan en Europa

Alexei Domínguez —> Ajax *interés oficial*
Gil Mora —> Barcelona, Real Madrid, Inter Miami, Manchester City
Diego Ochoa —> Interesa
Obed Vargas —> PSV y Brujas
Elías Montiel —> Bayer Leverkusen
Hugo Camberos —> Sevilla

Alexei Domínguez México interesa al Ajax
Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo
Tahiel Jimenez celebrates his goal 0-1 with Alexei Dominguez of Mexico during FIFA U-20 Mens World Cup Chile 2025 match between Chile and Mexico (Mexican National Team) as part Round of 16 at Elias Figueroa Brander Stadium, on October 07, 2025 in Valparaiso, Chile.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

