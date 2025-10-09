OFICIAL: agente de Gilberto Mora ya reveló cantidades para un posible fichaje del jugador

Gilberto Mora sigue llamando la atención tanto dentro como fuera de la cancha, pues está por demás decir que es seguido por varios clubes de Europa, gracias a su destacada participación con la Selección Mexicana, la cual tendrá una dura prueba en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 al enfrentar a Argentina, que no tiene a sus más grandes estrellas . Rafaela Pimienta, representante de Gil, reveló por cuánto se vendería al futbolista de 16 años.

Pimienta declaró recientemente en una entrevista que Mora no se marchará de Tijuana por menos de 15 millones de dólares (275.8 millones de pesos), pues esa cantidad apenas vale una de las piernas del seleccionado mexicano. La respuesta de la representante llamó la atención, pues todo parece indicar que el mediocampista, quien se perdería el mundial por una insólita razón , está encaminado a ser la venta más cara en la historia de la Liga BBVA MX.

Gilberto Mora no será vendido por menos de 15 millones de dólares, según su agente Rafaela Pimienta

El precio actual de Gilberto Mora y su posible salida de Xolos

Gilberto Mora tiene actualmente un valor en el mercado de 4.5 millones de euros (96.6 millones de pesos), precio que adquirió el 21 de septiembre, según la plataforma Transfermarkt, luego de destacar tanto en su club como con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025.

Mora actualmente tiene 16 años, aunque el 14 de octubre cumplirá 17, por lo que cada vez más se acerca el día en que Xolos pueda venderlo a un club interesado de Europa, pues ese es el plan de Tijuana, ya que por el momento el mediocampista no puede ser transferido por ser menor de edad.

Rafaela Pimienta explicó que tanto Gilberto como el club fronterizo ya pueden escuchar ofertas y encaminarse por una de ellas, para así llegar a un acuerdo y ya cuando el futbolista cumpla la mayoría de edad se pueda dar a conocer oficialmente su fichaje.

¿Quién es Rafaela Pimienta, representante de Gilberto Mora?

Rafaela Pimienta es una representante de origen brasileño, la cual tiene en su agenda a grandes futbolistas de talla mundial como Erling Haaland, Paul Pogba y Romelu Lukaku. Su ingreso a futbol mexicano se dio gracias a Santiago Gimenez, a quien encaminó con su fichaje al AC Milán.

Pimienta ahora es representante de Gilberto Mora y quien lo puede llevar a un grande equipo de Europa, aunque para ello todavía queda esperar un año, hasta que el futbolista de 16 años cumpla la mayoría de edad.