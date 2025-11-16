Estas son todas las disciplinas donde México ha participado en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno han tomado relevancia dentro del gusto del público mexicano por algunos exponentes de la actualidad como Donovan Carillo. Y ahora que México tendrá representantes en algunas de las disciplinas olímpicas, vale la pena recordar en qué deportes ha tenido participación algún atleta mexicano a lo largo de la historia.

¿En qué disciplinas han existido representantes mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Tomando como primera edición los Juegos Olímpicos de 1924 en Chamonix, Francia, en poco más de un siglo de competencia, no se han tenido tantos representantes mexicanos. En la actualidad se podría indicar que son 16 disciplinas las que se toman en cuenta en estos Juegos Olímpicos. Ante eso, estos son los atletas que participaron en 6 de ellas y cuál fue el mejor resultado de la historia nacional hasta el momento.

Esquí Alpino - Hubertus von Hohenlohe - Lugar 26 en 1984.

Hubertus von Hohenlohe - Lugar 26 en 1984. Bobsleigh - Lorenzo Elizaga, Mario Casasos, Genaro Díaz, José Cruz y Juan De Landa - Lugar 11 en 1928.

Lorenzo Elizaga, Mario Casasos, Genaro Díaz, José Cruz y Juan De Landa - Lugar 11 en 1928. Esquí Cross Country - Roberto Álvarez - Lugar 61 en 1988.

Roberto Álvarez - Lugar 61 en 1988. Esquí Estilo Libre - Robert Franco - Lugar 27 en 2018.

Robert Franco - Lugar 27 en 2018. Patinaje Artístico - Donovan Carrillo

Skeleton - Luis Carrasco - Lugar 25 en 2002.

¿Cuántos atletas mexicanos participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Históricamente han sido 38 atletas los que participaron con la bandera mexicana como su insignia. Pero para los Juegos de Milano-Cortina de febrero del próximo año, son cinco atletas los que representarán al país. Aunque esto será en cuatro disciplinas.

Donovan Carrillo - Patinaje Artístico.

Patinaje Artístico. Allan Corona y Regina Martínez - Esquí de Fondo.

Esquí de Fondo. Sarah Schleper - Esquí Alpino.

Aunque todavía no se conoce al quinto atleta que tendrá el honor de representar a tierras mexicanas en Italia, esta plaza se ganó en Esquí Alpino, donde Sarah es una de las referentes nacionales, misma que participará en los séptimos olímpicos invernales de su carrera.