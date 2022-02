Estas serán las canciones con las que competirá Donovan Carrillo

Donovan Carrillo tiene una cita con la historia. El mexicano competirá en la ronda larga del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, buscando conquistar alguna medalla.

El reto es complicado, pero no imposible. Donovan se convirtió en el primer mexicano que clasifica a la final por medallas y ahora, buscará hacer historia y poner en alto el nombre de todo el país.

El origen de Donovan Carrillo, patinador mexicano

La rutina que tendrá Donovan Carrillo

El día del debut de Donovan Carrillo en Beijing 2022, el mexicano se presentó con “Black Magic Woman” y “Shake It”, del guitarrista Carlos Santana, siendo el primer patinador del país que se presentaba, tras 30 años de ausencia.Con eso le alcanzó para la puntuación que los clasificó a la final por medallas.

Ahora, buscando escribir historia en los Juegos Olímpicos de Invierno, el patinador mexicano usará un mix que contiene: “Perhaps, perhaps, perhaps” de Daniel Boaventura, “Sway” de Dean Martin y “María” de Ricky Martin.

Esta combinación musical ya fue utilizada por Donovan Carrillo. La usó en la final del torneo Finlandia Trophy, que se llevó a cabo recientemente, en octubre del 2021. La competencia dará inicio a las 19:30 horas, del miércoles 9 de febrero.

El respeto y el apoyo, ya lo tiene. Ahora, Donovan Carrillo quiere seguir demostrando que “los sueños se cumplen”, siempre y cuando trabajes por ellos y estés dispuesto a entregar lo que sea necesario para lograrlos.

