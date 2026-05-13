Circula el discurso que les dio Henry Martín como capitán y todos lo criticaron: “Los desmotivó"

Henry Martín fue el encargado de animar a sus compañeros previo al juego de Vuelta contra Pumas por los Cuartos de Final del Clausura 2026. Como capitán del equipo, el delantero alzó la voz en los vestidores y compartió un mensaje alentador para motivar al resto de la plantilla y quedarse con el pase a Semifinales. El mismo fue difundido en las redes sociales oficiales del Club América.

“Hoy no solo jugamos un partido de Cuartos de Final, hoy no solo jugamos un partido de clásico. Hoy, señores nos jugamos nuestro orgullo”, comenzó diciendo el delantero previo al Clásico Capitalino. “Hoy se los pido por lo que tenemos aquí en el pecho, no solo el escudo, sino el nombre de nuestras madres. Y por nosotros, porque nos hemos matado todos los días para estos momentos”, continuó con su relato.

|Instagram Henry Martin / @henrymartinm

“Lo hemos demostrado antes y lo haremos hoy. ¡Vamos, vamos!”, fue como Henry finalizó su discurso en el vestidor azulcrema. Finalmente, el equipo de André Jardine no consiguió la clasificación y fue eliminado del Clausura 2026 al empatar 6-6 en el global contra los Felinos. Pese a sus palabras, la afición del América, en gran parte, no estuvo para nada a favor de las declaraciones de su capitán.

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La afición del América critica el discurso de Henry Martín

“Este tipo de discursos siempre se me han hecho súper pendejos”, fue lo que expresó un aficionado de las Águilas en la red social de X mientras adjuntaba el video sobre el discurso. Su publicación generó repercusiones en Internet y gran parte de los aficionados azulcremas apoyaban la opinión del usuario. De forma general, creen que el club forzó al jugador a elaborar un discurso para luego ser publicado dejando al jugador en una posición incómoda.

“La verdad mis respetos, los desmotivó bien chingón”, compartió otro fanático y comentarios de este estilo se pueden encontrar varios: “El cabrón que está atrás ni atención le está poniendo”, “Escuchas esto y sales decidido a perder el partido”, “Forzadísimo. Volteó a ver a la cámara 9 veces”, fueron algunos de los más destacados.

Este tipo de discursos siempre se me han hecho súper pendejos. No necesitas gritar ni usar frases cliché para motivar. No es orador, no hace pausas. Puro bla bla bla, pongan huevos. pic.twitter.com/6mhNj9XRCt — JP (@Juampachabal03) May 12, 2026

El futuro de Henry Martín está en duda en el América

Diversos reportes afirman que el duelo contra Pumas podría haber sido el último de Henry como futbolista azulcrema. Desde el cuerpo técnico y la directiva creen que el delantero ya no recuperará su mejor versión y tienen la intención de negociar su salida en el próximo mercado de fichajes.

Sin embargo, la postura del jugador sería distinta: quedarse a cumplir lo que resta de contrato y tratar de revertir la mala imagen que dejó en sus últimos partidos. Henry Martín cree que se le presenta un nuevo desafío personal para tomar revancha y salir del América como un verdadero ídolo, dejando atrás lo sucedido en Ciudad Universitaria. Hasta el momento, no hay nada decidido por parte de la cúpula más elevada del club.

