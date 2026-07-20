Disturbios en Argentina tras la derrota contra España: hay varios detenidos

La derrota de la selección de Argentina ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no impidió que miles de aficionados salieran a las calles para festejar el recorrido de Lionel Messi y el equipo. Sin embargo, hubo accidentes que dejaron al menos dos personas fallecidas y varios heridos; así como hechos de violencia que causaron 12 detenidos.

Las situaciones más graves ocurrieron en las provincias de Neuquén y Santa Fe. Además, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron enfrentamientos entre aficionados y las fuerzas de seguridad durante el desalojo de las inmediaciones del Obelisco, uno de los puntos tradicionales de celebración de la selección argentina.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected after the match after losing the World Cup Final REUTERS/Mike Segar|Mike Segar/REUTERS

Enfrentamientos en el Obelisco y 12 detenidos tras Argentina - España

En Buenos Aires, miles de personas se concentraron alrededor del Obelisco para agradecer a la selección argentina. Con el paso de las horas, el operativo de desalojo derivó en enfrentamientos entre grupos de aficionados y efectivos policiales.

TE PUEDE INTERESAR:



Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a quienes permanecían en el lugar, mientras algunos manifestantes respondieron arrojando objetos. Hubo al menos 12 personas detenidas. Las autoridades también informaron que cerca de 20 de personas recibieron atención médica durante la jornada.

La derrota de la selección argentina en la final del Mundial desató momentos de tensión en distintos sectores de Buenos Aires, donde algunos grupos de aficionados protagonizaron violentos enfrentamientos en las calles. Durante los disturbios se registraron peleas, destrozos a la… pic.twitter.com/VmKZGMlSM0 — Guillermo Gomez (@G_GomezJ) July 20, 2026

Un hombre murió en los festejos de Argentina por una bomba de estruendo

En Neuquén capital, cuatro hombres manipulaban una bomba de estruendo de fabricación casera cuando el artefacto explotó. Un joven de 24 años murió en el lugar, mientras que los otros tres sufrieron lesiones de distinta gravedad.

Según informó la Secretaría de Emergencias de Neuquén, uno de los heridos presentó quemaduras en el cuero cabelludo, otro sufrió lesiones oculares y un tercero tuvo heridas de menor consideración.

Al menos 15 detenidos y siete policías con politraumatismos dejaron los disturbios en el Obelisco tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. Un grupo de aficionados lanzó botellas y objetos contra efectivos, que respondieron con gases y agua para disipar la… pic.twitter.com/zBF0oa2NtZ — En Cambio Diario Tabasco (@encambiotabasco) July 20, 2026

Una mujer falleció tras caer de una camioneta en los festejos del Mundial 2026

La otra víctima fatal se registró en Rosario. Una mujer de 45 años murió tras caer de la caja de una camioneta en movimiento durante una caravana de aficionados. De acuerdo con el parte policial, el conductor del vehículo quedó demorado mientras la Justicia investiga las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades.

