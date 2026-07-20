Argentina siguió con la pelea tras perder la Final del Mundial 2026: “Lloraron toda la semana”

España ganó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras derrotar por la mínima a Argentina, por lo que fue merecedora campeona, ya que la albiceleste no pateó al arco durante los 120 minutos del partido. El duelo terminó caliente, ya que los argentinos se le fueron con todos a los españoles, por lo que hubo más de una pelea luego de perder la final.

Al finalizar el partido, con los festejos de España, hubo algunas confrontaciones. La primera tuvo como protagonista a Leandro Paredes, quien se fue expulsado por darle un golpe a Eric García y por empujar a Gavi. Posteriormente, Nahuel Molina también fue acusado por el mismo acto contra Rodri, quien se hizo de palabras con un argentino.

Pedri se acercó a Nicolás Otamendi para darle la mano, pero el argentino se la negó.|Captura de pantalla

"Lloraron toda la semana": Otamendi

Con los festejos de España, Pedri se acercó a Nicolás Otamendi para darle la mano, pero el argentino se la negó. En cambio, el español solo recibió reproches y cuestionamiento por sus palabras durante la semana, hecho que no pasó a mayores, pues solo se quedó en palabras.

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"Toda la semana estuviste llorando. Vos y (Aymeric) Laporte, los dos. Eso no se hace, estuviste llorando con los árbitros, amigo", fueron las palabras del argentino al capitán de la selección española.

El hecho no pasó a mayores y solo se quedó en una confrontación de palabras entre ambos futbolistas. En ese momento, un jugador español se acercó a separarlos, pero ambos siguieron discutiendo, quedando el video para la historia.

Los expulsados de Argentina contra España

La albiceleste sufrió 2 expulsiones, pero sin duda la que más le afectó fue la de Enzo Fernández, quien se fue a las regaderas tras recibir doble amarilla en el tiempo de compensación. Asimismo, Leandro Paredes por golpear y empujar a jugadores rivales tras el término del partido. Por el momento se desconocen los partidos de castigo que recibirán.