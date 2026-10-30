Boxeador mexicano SORPRENDE y canta “El Rey” en pleno pesaje del Canelo vs Mbilli VIDEO

Este viernes 30 de octubre del 2026, se realizó el pesaje oficial para la pelea ‘Canelo’ vs Mbilli y al momento en el que subió el boxeador mexicano fue acompañado de mariachi cantando la canción ‘El Rey’. Pero hubo una sorpresa extra para todos los aficionados, pues a mitad de la canción, el mariachi le dio el microfono a Rafael ‘Divino’ Espinoza que volvio a sorprender a todos cantando de gran forma y con buena entonación.

El momento se volvió viral en las redes sociales ya que ‘Divino’ Espinoza demostró que no solo es bueno sobre el ring, sino que también tiene una buena entonación. Al terminar su interpretación, fue aplaudido por todo el equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Estos fueron los pesajes de la cartelera México vs The World

Luego de que los peleadores desfilaron y subieron a la báscula, estos fueron los pesos que marcaron respectivamente.