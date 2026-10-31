Divino Espinoza vs Ricardo Blandón: El púgil mexicano mantiene a distancia al nicaragüense, que no sabe como entrar en el terreno corto en el primer round; VIDEO
El Divino Espinoza hizo sentir su poder ante el nicaraguense Ricardo Blandón, a quien lo mantuvo a distancia con su jab y lo castigo con el poder de su pegada
Rafael Divino Espinoza salió con su jab para mantener la distancia sobre el nicaragüense Ricardo Blandón con su jab; al tiempo, el púgil mexicano castigó al centroamericano con el poder de su pegada en el round 1 de la cartelera México vs El Mundo.