Divino Espinoza vs Ricardo Blandón: resumen, highlights y mejores momentos round por round, revive los mejores golpes

Revive los mejores momentos de la pelea en la que el Divino Espinoza se llevó la victoria por un KO técnico ante Ricardo Blandón. El triunfo llegó en el tercer round luego de que Ricardo Blandón fuera revisado por el médico por una llamativa apertura por arriba de su ojo, herida por la cual sugirieron que el nicaraguense no siguiera peleando y así se decretó la victoria del mexicano por un KO técnico.