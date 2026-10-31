Divino Espinoza vs Ricardo Blandón: El mexicano se lleva la victoria en el round 3 con un KO técnico (VIDEO)
Divino Espinoza consigue llevarse la victoria en el tercer round ante Ricardo Blandón, el mexicano logró el triunfo con un KO técnico
Divino Espinoza consigue llevarse el triunfo en el tercer round. Una pelea que fue parada por el referi luego de que Ricardo Blandón fuera revisado por el médico por una llamativa apertura por arriba de su ojo, herida por la cual sugirieron que el nicaraguense no siguiera peleando y así se decretó la victoria del mexicano por un KO técnico.