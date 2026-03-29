Fue seleccionado francés, compartió vestuario con Messi y terminó defendiendo a Mauritania

Con solo 22 años, este hombre es el gran elemento que tiene la selección de Mauritania. Y aunque su presente no es el de una estrella mundial, su paso por el mundo futbol es bastante envidiable. Tuvo su pequeña participación con Francia y compartió cancha con Lionel Messi… al menos unos segundos en el PSG. Él es Djeidi Gassama.

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¿Quién es Djeidi Gassama, jugador de Mauritania que jugó con Messi?

Este tipo de historias es de las favoritas de ciertos espacios mediáticos que encuentran cada paso totalmente “random” de jugadores que estuvieron y campeonaron con equipos como el parisino. Al estar fichado por el PSG entre 2020 y 2023, este juvenil de 22 años (actualmente) pisó la misma cancha y entrenó con Messi, Mbappé y Neymar.

Aunque solamente disputó unos segundos oficiales en la Ligue 1, habló de la experiencia de estar con ese tipo de jugadores. “Fue una buena experiencia entrenar con ellos, aprendí muchas cosas sobre el gimnasio y lo que hacen dentro y fuera del campo. Lo dan todo y cuando los ves tienes que hacer lo mismo, e incluso entrenar con ellos es como un juego”.

Por ello, que se reencontrara con Lionel Messi en este enfrentamiento de urgencia que armó la federación argentina dejó la anécdota del fin de semana. Y es que el partido no fue problema para los campeones del mundo; sin embargo, muchos conocieron al muchacho que se quedó en promesa de la selección francesa, con quien jugó 88 minutos al nivel Sub-20.

¿Cuál es el presente de la joya de Mauritania?

Queda claro que el panorama ideal de Argentina no era enfrentar a este equipo, pero para Djeidi Gassama fue la oportunidad (junto con sus compañeros) perfecta de colocarse como el gran referente de este equipo. Hoy vive un gran momento en su carrera, jugando al futbol en Escocia. Es ariete del histórico Rangers y es constante en las alineaciones titulares.

Su trayectoria incluye el balompié francés, Bélgica, Inglaterra (donde se consolidó como delantero) y actualmente Escocia. Mauritania no aparecía en el mapa de muchos, pero tiene jugadores como este, que tienen una carrera que no le pide nada al historial de muchos futbolistas a lo largo del mundo.