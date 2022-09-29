¡Dolphins imparables!: Reacciones de la Semana 3 de la NFL en El Ritual Podcast

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Los Miami Dolphins y los Philadelphia Eagles son los únicos dos equipos invictos luego de tres semanas de la NFL.

¿Son verdaderamente candidatos al Super Bowl? ¿Están a la altura de equipos con los Buffalo Bills, Los Angeles Rams, o los Kansas City Chiefs?

Lo analizamos en El Ritual Podcast de esta semana, en compañía de Andy Sola, Pablo de Rubens, Lalo Ruiz y Gabo Martínez.

El gran momento de Lamar Jackson

El mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, está intratable en este inicio de temporada y de seguir en este nivel, la franquicia tendrá que pagar mucho más de lo que el pasador pedía para su nuev contrato.

Las lesiones más importantes de la semana y lo viral

Los Patriotas de Nueva Inglaterra han perdido a Mac Jones por algunas semanas, los Vikings a Dalvin Cook por tiempo indefinido, misma situación que Trent Williams con los 49ers. ¿Qué tanto pesarán estas ausencias?

Además, hablamos de más viral ocurrido en la Semana 3.