Dominik vs Dragon Lee; ¿cuántas veces se han enfrentado en WWE y cuál es el balance general?

La última función de la AAA trajo como victorioso en la lucha final a Dragon Lee, quien con ello se convirtió en el retador número uno al Megacampeonato que ostenta Dominik Mysterio . En ese sentido, ¿sabías que ambos luchadores se han enfrentado en diversas ocasiones dentro de la WWE?

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Con la adquisición de la AAA por parte de la WWE, varios de sus cinturones han comenzado a tener un valor especial. El más importante de ellos, el Megacampeonato, actualmente es ostentado por Dominik, quien tendrá que defenderlo en la siguiente edición de Héroes Inmortales ante Dragon Lee.

¿Cuántas veces se han enfrentado Dominik y Dragon Lee en la WWE?

Luego de vencer en un combate de tres hombres a El Grande Americano y El Hijo del Vikingo, Dragon Lee se convirtió en el retador principal por el Megacampeonato de la AAA, por lo que tendrá que tomar revancha de las veces que Dominik, hijo de Rey Mysterio, lo ha vencido en su etapa en la WWE.

Te puede interesar: ¿Cuánto ganaba Roscoe, perrito de Lewis Hamilton, por ser una celebridad en internet?

Te puede interesar: Baúl del recuerdo; así fue el debut de John Cena en la WWE hace más de 20 años (VIDEO)

De hecho, la rivalidad entre Dominik y Dragon Lee es una de las más llamativas que la WWE ha tenido en los últimos años dado que esta comenzó cuando el enmascarado se unió a LWO, una facción que fue comandada por Rey Mysterio, quien en la historia tiene una enemistad clara y profunda con su hijo.

A partir de este hecho, Dominik y Dragon Lee se han enfrentado en tres ocasiones en mano a mano, y en la mayoría de estas ha sido el actual Campeón Intercontinental quien se ha llevado el triunfo. De hecho, hace dos años fue Dominik quien se quedó con el Campeonato Norteamericano de NXT al vencer, precisamente al mexicano.

¿Cuándo y dónde será Héroes Inmortales 2025?

El siguiente magno evento de la AAA , conocido como Héroes Inmoraltes, se llevará a cabo el sábado 25 de octubre del 2025 dentro del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, el cual se ubica en la Ciudad de México. Además de la lucha por el Megacampeonato de la empresa, también se confirmó el combate por el Reina de Reinas entre Flammer (actual campeona), Natalya y Faby Apache.