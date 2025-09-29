deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Dominik vs Dragon Lee; ¿cuántas veces se han enfrentado en WWE y cuál es el balance general?

Dominik Mysterio y Dragon Lee se verán las caras en Héroes Inmortales por el Megacampeonato de la AAA. ¿Cuántas veces se han enfrentado en el pasado?

dominik-vs-dragon-lee-historial-wwe.jpg
wwe.com
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

La última función de la AAA trajo como victorioso en la lucha final a Dragon Lee, quien con ello se convirtió en el retador número uno al Megacampeonato que ostenta Dominik Mysterio . En ese sentido, ¿sabías que ambos luchadores se han enfrentado en diversas ocasiones dentro de la WWE?

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Con la adquisición de la AAA por parte de la WWE, varios de sus cinturones han comenzado a tener un valor especial. El más importante de ellos, el Megacampeonato, actualmente es ostentado por Dominik, quien tendrá que defenderlo en la siguiente edición de Héroes Inmortales ante Dragon Lee.

¿Cuántas veces se han enfrentado Dominik y Dragon Lee en la WWE?

Luego de vencer en un combate de tres hombres a El Grande Americano y El Hijo del Vikingo, Dragon Lee se convirtió en el retador principal por el Megacampeonato de la AAA, por lo que tendrá que tomar revancha de las veces que Dominik, hijo de Rey Mysterio, lo ha vencido en su etapa en la WWE.

Te puede interesar: ¿Cuánto ganaba Roscoe, perrito de Lewis Hamilton, por ser una celebridad en internet?

Te puede interesar: Baúl del recuerdo; así fue el debut de John Cena en la WWE hace más de 20 años (VIDEO)

De hecho, la rivalidad entre Dominik y Dragon Lee es una de las más llamativas que la WWE ha tenido en los últimos años dado que esta comenzó cuando el enmascarado se unió a LWO, una facción que fue comandada por Rey Mysterio, quien en la historia tiene una enemistad clara y profunda con su hijo.

A partir de este hecho, Dominik y Dragon Lee se han enfrentado en tres ocasiones en mano a mano, y en la mayoría de estas ha sido el actual Campeón Intercontinental quien se ha llevado el triunfo. De hecho, hace dos años fue Dominik quien se quedó con el Campeonato Norteamericano de NXT al vencer, precisamente al mexicano.

¿Cuándo y dónde será Héroes Inmortales 2025?

El siguiente magno evento de la AAA , conocido como Héroes Inmoraltes, se llevará a cabo el sábado 25 de octubre del 2025 dentro del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, el cual se ubica en la Ciudad de México. Además de la lucha por el Megacampeonato de la empresa, también se confirmó el combate por el Reina de Reinas entre Flammer (actual campeona), Natalya y Faby Apache.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×