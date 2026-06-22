Dónde y en qué estadio se juega el partido Noruega vs Senegal en el Mundial 2026

Este lunes 22 de junio, las selecciones de Noruega y Senegal tendrán un duelo importante dentro del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los europeos y africanos se enfrentan en la segunda jornada del sector que también integran Francia e Irak. El encuentro se disputará en territorio estadounidense.

Mientras —con un golazo de Kylian Mbappé para abrir el marcador— Francia e Irak jugaban horas antes en el mismo grupo, Noruega y Senegal buscarán puntos clave pensando en la clasificación a la siguiente ronda. Los liderados por Erling Haaland y los comandados por Sadio Mané prometen protagonizar uno de los partidos más atractivos de la fecha 2.

Crédito: Mexsport

El encuentro entre Noruega y Senegal se disputará en el New York New Jersey Stadium, ubicado en Estados Unidos. El partido comenzará a las 18:00 horas del tiempo del Centro de México y contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

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El New York New Jersey Stadium recibe el partido entre Noruega y Senegal por el Mundial 2026

Noruega y Senegal jugarán en el New York New Jersey Stadium, recinto situado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unidos. El estadio tiene capacidad para 80,663 espectadores y será una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Senegal niega problemas con su director técnico a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @PR_Diomaye

El escenario albergará varios encuentros (8) del torneo y también será utilizado en las rondas decisivas del campeonato. Se destaca que el New York / New Jersey Stadium será el estadio que albergará la Gran Final del Mundial.

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