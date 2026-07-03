Lionel Messi anota para Argentina y marca dos nuevos récords en la historia de los Mundiales

La leyenda de Lionel Messi continúa expandiéndose con una magnitud que desafía los límites del deporte. Durante el encuentro de dieciseisavos de final disputado ante Cabo Verde, el astro de la Selección Argentina volvió a dejar su firma en el marcador, un tanto que no solo contribuyó al desempeño de su equipo, sino que le permitió alcanzar dos hitos estadísticos que lo posicionan, de manera indiscutible, en lo más alto de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. ¿El motivo? Batió dos nuevos récords.

Los dos nuevos récords de Lionel Messi

Con la anotación frente al conjunto africano, el capitán de la Albiceleste alcanzó la cifra de 20 goles en la competencia, consolidándose como el máximo artillero histórico de los mundiales. Este registro refuerza su estatus como el jugador más determinante frente al arco en el escenario deportivo más importante del planeta, dejando atrás cualquier marca previa y estableciendo un estándar que parece prácticamente inalcanzable para las generaciones venideras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



No obstante, su influencia no se limita a su capacidad goleadora. Con su presencia en este partido, La Pulga también alcanzó la cifra histórica de 30 apariciones en la fase final de la Copa del Mundo. Se convierte así en el único futbolista en toda la historia en sumar esta cantidad de partidos disputados, un logro que habla de una longevidad competitiva, disciplina profesional y una vigencia técnica que muy pocos atletas en cualquier disciplina han logrado sostener a lo largo de más de dos décadas.

Estos nuevos récords no solo enriquecen la vitrina personal del argentino, sino que ilustran el peso específico que Messi tiene sobre el juego. En un torneo donde la exigencia física y mental es máxima, el rosarino demuestra que su capacidad para decidir encuentros y su resistencia para mantenerse en la élite siguen intactas. Mientras Argentina avanza en este Mundial 2026, cada minuto que Messi pasa sobre el campo se convierte en un nuevo capítulo dentro de la narrativa más grande del futbol profesional.