Dónde y en qué estadio se juega Chivas vs Dallas por la Leagues Cup 2026

Chivas continúa su participación en la Leagues Cup 2026 después de sumar su primer punto ante Los Angeles FC. El equipo dirigido por Gabriel Milito ahora tendrá un compromiso determinante frente al FC Dallas, conjunto que inició el certamen con el pie derecho.

El partido no se disputará en Guadalajara ni en la ciudad de Dallas. La organización eligió una sede diferente para este enfrentamiento entre la Liga BBVA MX y la MLS. Para el cuadro rojiblanco será un encuentro especial, sobre todo porque el resultado final podría determinar su futuro en el torneo.

¿Dónde se juega Chivas vs Dallas por la Leagues Cup 2026?

El choque entre Chivas y FC Dallas se jugará en San José, California, Estados Unidos. Guadalajara aparecerá administrativamente como el equipo local, aunque el encuentro se desarrollará fuera de México.

Chivas y Dallas se enfrentarán en el Paypal Park|Crédito: @SJEarthquakes / X

El Rebaño viajará a esta ciudad después de haber disputado su debut en Los Ángeles. La sede le permitirá contar con el apoyo de una importante cantidad de aficionados rojiblancos que viven en California.

Dallas también tendrá que trasladarse para afrontar el compromiso. Por lo tanto, ninguno de los dos equipos jugará en su estadio habitual durante la segunda jornada de la Fase Uno.

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¿En qué estadio se juega Chivas vs FC Dallas?

El partido se celebrará en el PayPal Park, inmueble ubicado en San José, California. Este recinto es la casa de los San Jose Earthquakes, equipo que compite en la Conferencia Oeste de la MLS.

Aunque en un principio el escenario del encuentro permaneció pendiente de confirmación, la Leagues Cup anunció posteriormente que el PayPal Park albergaría el cruce. De esta manera, Chivas volverá a presentarse ante la numerosa comunidad mexicana que reside en esa zona de Estados Unidos.

Paypal Park|Crédito: @SJEarthquakes / X

El escenario también ha recibido partidos de la MLS y encuentros internacionales. Su elección forma parte de la distribución regional utilizada por la organización para reducir los desplazamientos durante la primera ronda.

¿Cuándo y a qué hora juega Chivas contra Dallas?

Chivas enfrentará al FC Dallas este sábado 8 de agosto de 2026. El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

En San José, ciudad donde se disputará el compromiso, el encuentro arrancará a las 18:00 horas. El partido podrá seguirse a través de las señales oficiales habilitadas para la Leagues Cup 2026.

Será la segunda presentación del Guadalajara en el torneo. Una victoria le permitiría sumar tres puntos y fortalecer sus posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final.