Peligro para Chivas: Gabriel Milito explicó por qué el partido ante Dallas FC será el más difícil de la Leagues Cup

Chivas se prepara para afrontar su segundo partido en la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito llega a este compromiso con la obligación de sumar puntos para seguir teniendo posibilidades concretas de continuar en el torneo. La derrota por penales ante LAFC dejó un sabor amargo, sin embargo, puertas adentro creen que el duelo contra Dallas será el más difícil que tendrá el Rebaño.

En estos momentos, el conjunto rojiblanco se encuentra ubicado en la octava posición de la tabla de la Liga BBVA MX, por lo que necesita vencer a Dallas para continuar dependiendo de sí mismo en la pelea por el boleto a la siguiente instancia. Lo cierto es que el equipo texano parecía ser, en los papeles, el rival más accesible para Chivas. No obstante, Milito tiene una visión completamente diferente.

Por qué Dallas será el rival más difícil de Chivas en la Leagues Cup

Previo al choque de la Jornada 2, el timonel argentino pasó por conferencia de prensa y allí sorprendió a los presentes al asegurar que Dallas será el rival más complicado que tendrá Chivas en la Leagues Cup. La explicación de Milito no se basó en el nivel futbolístico del rival ni tampoco en que jugarán como visitantes, sino que hizo foco en el calendario.

“Este partido es, quizá de los tres, el más complicado. Porque hay tres días entre el primer y segundo partido. Entre el segundo y el tercero habrá un día más de recuperación, serán cuatro días. Allí llegaremos mejor”, expresó el técnico de Chivas en conferencia antes de enfrentar a Dallas este próximo sábado 8 de agosto.

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Milito está obligado a cambiar el equipo

Debido al poco descanso que tendrán los jugadores hasta la hora del partido, Milito se ve obligado a realizar rotaciones dentro del once titular para enfrentar al cuadro texano. El propio entrenador afirmó que no jugarán los mismos jugadores que formaron parte del empate 1-1 ante LAFC, aunque tampoco quiso revelar nombres de quienes podrían llegar a jugar desde el arranque en Dallas.

La única baja obligatoria que tendrá el equipo rojiblanco es la de José Castillo, quien no pudo completar los 90 minutos en la Jornada 1 por lesión y que deberá ser reemplazado para el próximo encuentro. Además, no sería extraño que se presenten cambios en el mediocampo y en el ataque donde Brian Gutiérrez y Jordan Carrillo aparecen como las principales opciones para refrescar al equipo.