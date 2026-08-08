Dónde y en qué estadio se juega Rayados vs Inter Miami por la Leagues Cup 2026

La Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 tiene el Inter Miami vs Rayados como uno de los duelos más atractivos de la Fase de Grupos. El equipo de Lionel Messi viene de debutar con un contundente triunfo por 4 a 2 ante el Atlético de San Luis, mientras que Rayados cayó 2 a 1 ante Orlando City.

El partido se disputará en el Estadio Nu en Miami, Estados Unidos. En ese sentido, el equipo de la MLS buscará imponer sus condiciones al jugar en casa. Por parte del cuadro dirigido por Matías Almeyda, La Pandilla buscará dar un golpe de autoridad para mantenerse con vida en la competencia.

Inter Miami recibirá a Rayados en el Estadio Nu|Azteca Deportes

Inter de Miami recibe a Rayados en el Estadio Nu

La casa del Inter Miami es uno de los estadios más recientes en Estados Unidos. Su inauguración fue el 4 de abril del 2026 y cuenta con un aforo de 26,700 espectadores. El costo aproximado por su construcción rondó los 350 millones de dólares.

Cabe mencionar que Inter Miami suma 5 partidos consecutivos sin perder en casa. Siendo la última derrota el 5 de mayo ante Orlando City. Por lo que Rayados estará ante un interesante reto si quiere llevarse los 3 puntos dentro del partido.

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Cuántos partidos han jugado Inter Miami y Rayados

Rayados cuenta con un historial positivo ante el Inter de Miami debido a que ha ganado los dos juegos en los que se han enfrentado. Ambos encuentros correspondieron a los Cuartos de Final de la CONCACAF en el que culminó con un 5 a 2 global a favor de La Pandilla.

.Rayados ha ganado sus dos duelos disputados ante Inter Miami|Mexsport

Otro dato importante es que Germán Berterame se encontrará contra su ex equipo. El goleador mexicano suma 7 goles en la temporada con el equipo estadounidense. Por lo que será uno de los jugadores a seguir a lo largo del encuentro.