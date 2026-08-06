No fue Gabriel Milito: por qué Matías Almeyda tendría más chances de dejar Rayados para ser DT de River Plate

La crisis deportiva que atraviesa River Plate ha alarmado a ciertos equipos de la Liga BBVA MX. Esto se debe a que distintos nombres habituales en el balompié nacional fueron vinculados a la institución argentina en los últimos días para ocupar la dirección técnica del primer equipo. Eduardo Coudet, entrenador del ‘Millonario’, no tiene asegurada su continuidad y el próximo DT del equipo podría estar en México.

Gabriel Milito surgió como la opción más interesante dentro del entorno de River Plate en los últimos días. Esto se debe al gran trabajo que viene realizando el técnico argentino en Chivas desde su llegada a México en mayo del año pasado. Sin embargo, el propio timonel aseguró estar cómodo en Guadalajara y ahora Matías Almeyda aparece como otro nombre probable para ocupar el cargo de DT en el equipo argentino.

Matías Almeyda encaja a la perfección en River Plate

El ahora entrenador de Rayados de Monterrey comparte una historia extensa con el cuadro de Buenos Aires. Resulta que Almeyda se formó como jugador en la cantera de River Plate, equipo donde jugó una cantidad total de 98 partidos. Como si fuese poco, el ‘Pelado’ también tiene un pasado como entrenador del combinado argentino, siendo crucial para que el club volviera a la Primera División en el año 2012.

matias almeyda

De esta manera, Almeyda se convirtió en un símbolo muy querido por la afición de River, que en los últimos días comenzó a pedir por la llegada de un nuevo entrenador. Resulta que el ‘Millonario’ acumula cinco derrotas consecutivas en la Liga de Argentina bajo la dirección técnica de Coudet, quien podría quedarse sin trabajo si no logra mejorar estos registros en el futuro cercano.

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No existe acercamiento de River Plate por Matías Almeyda

Cabe resaltar que, en estos momentos, ni la directiva de River ni el propio entrenador de Rayados han iniciado negociaciones ni tampoco charlas para efectuar una posible llegada al futbol argentino. El timonel con pasado en Chivas mantiene contrato vigente con Monterrey y su intención ahora mismo no es dejar tirado el proyecto, sino que continuar lo pactado por la directiva regiomontana.

Almeyda fue presentado recientemente por el equipo de Sultana del Norte para afrontar el Apertura 2026 y la directiva volcó todas sus expectativas en él, ofreciéndole un contrato a largo plazo que vencerá en el verano del año 2028. Sin embargo, la situación podría cambiar si River finalmente decide dividir caminos con Coudet y enfocarse directamente en el fichaje del ‘Pelado’.