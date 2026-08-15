Dónde y en qué estadio juega Rayados vs FC Juárez por la Jornada 4 del Apertura 2024

Matías Almeyda continúa su debut como entrenador de Rayados de Monterrey ante FC Juárez. El equipo regiomontano viene de cumplir un importante objetivo como lo es clasificar a los playoffs de la Leagues Cup 2026. Por lo que buscarán mantener dicha inercia en la reanudación del Apertura 2026.

El partido se jugará en el Estadio BBVA a las 21:10 horas (hora del centro de México). Por lo que La Pandilla buscará imponer sus condiciones frente a su gente para poder escalar a las primeras posiciones de la tabla general. ¿Hasta qué puesto puede subir en caso de obtener una victoria.

Rayados de Monterrey recibirá a Juárez en el Estadio BBVA|MEXSPORT

Rayados podría cerrar el liderato con un triunfo ante Juárez

Monterrey se encuentra a tan solo 1 punto de América y Xolos de Tijuana, los cuales se ubican en la primera y segunda posición de la tabla general. En ese sentido, Rayados podría subir hasta el primer lugar en caso de que derroten a Juárez y los dos equipos antes mencionados no ganen su respectivo partido.

Sin embargo, la tarea para los pupilos de Matías Almeyda no será nada sencilla. A pesar de quedar eliminados, Bravos viene de contar con una destacada actuación en la Leagues Cup 2026 en la que sumó 6 puntos en 3 encuentros.

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Cuántos aficionados pueden entrar en el Estadio de Rayados

Rayados de Monterrey cuenta con uno de los recintos más modernos del país. Ya que desde su construcción cuenta con una tecnología de punta que le valió ser anfitrión del Mundial 2026. Su aforo consta de 53,529 aficionados, siendo uno de los más importantes de la Liga BBVA MX.

El estadio se inauguró en el año 2015 y, de acuerdo a diversos reportes, se habla de que su construcción contó con un costo de 200 millones de dólares. Por lo que la aparición del Estadio BBVA le incorporó inmediatamente como uno de los recintos más populares del país.