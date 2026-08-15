Dónde y en qué estadio se juega Tigres vs Atlas por la Jornada 4 del Apertura 2026

La Liga BBVA MX vuelve a la actividad luego de la pausa provocada por la Leagues Cup 2026. Uno de los partidos más atractivos de la Jornada 4 será el enfrentamiento entre Tigres y Atlas, dos equipos que necesitan sumar puntos para escalar posiciones en este inicio de torneo.

Los Felinos regresan al campeonato mexicano con la obligación de conseguir su primera victoria, mientras que los Rojinegros intentarán hacerse fuertes frente a su afición. Sin embargo, el encuentro no se disputará en Nuevo León pese a que Tigres aparece primero en algunas búsquedas y promociones.

Dónde se juega Tigres vs Atlas por la Jornada 4

El partido se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco. Atlas será el equipo local y recibirá a Tigres en el Estadio Jalisco, escenario que volverá a abrir sus puertas para un encuentro correspondiente al Apertura 2026.

Este compromiso tendrá un significado especial para el conjunto tapatío, debido a que formará parte de las celebraciones por el aniversario número 110 de la institución. Por esta razón, se espera una importante presencia de aficionados rojinegros en las tribunas.

El Estadio Jalisco se encuentra ubicado en la colonia Independencia de Guadalajara y cuenta con capacidad para más de 50 mil espectadores. Fue inaugurado en 1960 y llegó a albergar partidos de las Copas Mundiales de 1970 y 1986.

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Cuándo y a qué hora juegan Atlas y Tigres

Atlas y Tigres se enfrentarán este sábado 15 de agosto, a partir de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El compromiso será uno de los tres encuentros que abrirán la Jornada 4 del campeonato.

Estos son los datos principales del partido:



Partido: Atlas vs Tigres

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Estadio Jalisco

Ciudad: Guadalajara, Jalisco

Torneo: Apertura 2026

Jornada: 4

Cómo llega Tigres a la Jornada 4 del Apertura 2026

Tigres tiene la necesidad de reaccionar luego de un comienzo complicado. El cuadro universitario acumuló solamente un punto durante sus primeros tres partidos del torneo y todavía no conoce la victoria en el Apertura 2026.

Los Felinos también quedaron fuera de los Cuartos de Final de la Leagues Cup pese a superar en penales a sus tres rivales de la Fase Uno. Ahora deberán centrar sus esfuerzos en la Liga BBVA MX, donde buscarán comenzar su recuperación ante Atlas en una de las canchas más históricas del futbol mexicano.