Dónde y en qué estadio se juega Toluca vs Atlante por la Jornada 4 del Apertura 2026

La espera llegó a su fin. La Liga BBVA MX volverá al ruedo luego de la pausa obligatoria a raíz de la Fase Uno de la Leagues Cup, donde ya se conocen a los equipos mexicanos clasificados a los Cuartos de Final. Toluca y Atlante serán los encargados de abrir la Jornada 4 del Apertura 2026 y estos son los detalles de este prometedor partido.

Los Diablos Rojos llegan a este choque tras haber clasificado a la siguiente ronda del torneo binacional, donde enfrentarán a Austin FC por un lugar en las Semifinales. Por su lado, los Potros de Hierro no lograron avanzar a Cuartos de Final y ahora volcarán su foco en el Apertura 2026, donde enfrentarán a Toluca en condición de local.

¿Dónde se juega el Toluca vs Atlante por la Jornada 4?

El encuentro se disputará este sábado 15 de agosto, a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La sede elegida es el Estadio Banorte de la Ciudad de México, recinto conocido anteriormente como Estadio Azteca.

Partido: Atlante vs Toluca

Fecha: sábado 15 de agosto de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Estadio Banorte

Sede: Ciudad de México

Jornada: 4 del Apertura 2026

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Así llegan Toluca y Atlante al partido

Toluca afrontará el compromiso después de conseguir dos triunfos en sus primeras tres presentaciones del Apertura 2026. Los Diablos Rojos suman seis unidades y se encuentran dentro de la pelea por los primeros lugares de la tabla general.

El cuadro escarlata también llega con confianza luego de vencer por 3-1 al FC Dallas en la Leagues Cup. Ese resultado le permitió avanzar a los Cuartos de Final del torneo, donde deberá enfrentar al Austin FC.

Atlante, por su parte, acumula cuatro puntos después de tres jornadas. El equipo dirigido por Miguel Herrera viene de conseguir una importante victoria por 3-2 ante Cruz Azul, resultado que le permitió ganar confianza antes de la pausa del campeonato mexicano.

Los Potros no lograron avanzar de ronda en la Leagues Cup, por lo que ahora podrán concentrar todos sus esfuerzos en el Apertura 2026. Su primer desafío será intentar frenar a un Toluca que ha comenzado el torneo mostrando un gran poder ofensivo.

Dónde ver EN VIVO el Atlante vs Toluca

El partido correspondiente a la Jornada 4 podrá verse en México a través de Azteca 7, la app de Azteca Deportes y el sitio oficial de aztecadeportes.com. La transmisión comenzará minutos antes de las 17:00 horas con toda la previa desde el Estadio Banorte.