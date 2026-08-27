Dónde y en qué estadio se juega el Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 6 del Apertura 2026

La Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tendrá uno de sus partidos en Aguascalientes con el duelo entre Necaxa y Cruz Azul, con hora exacta confirmada. Los Rayos recibirán a La Máquina en un encuentro importante para ambos equipos, con el conjunto celeste que busca reaccionar después de una mala racha. El estadio está confirmado.

El partido entre Necaxa y Cruz Azul se disputará en un estadio que pertenece al conjunto hidrocálido. El inmueble será el escenario de un encuentro en el que ambos clubes llegan con la necesidad de sumar puntos y mejorar su posición en la tabla del Apertura 2026.

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¿Dónde se juega Necaxa vs Cruz Azul por el Apertura 2026?

El encuentro entre Necaxa y Cruz Azul tendrá como sede el Estadio Victoria, ubicado en la ciudad de Aguascalientes. El inmueble es la casa del Necaxa y recibirá el partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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El estadio fue inaugurado el 26 de julio de 2003 y cuenta con una capacidad aproximada para 25,500 espectadores. Está ubicado en Avenida Manuel Madrigal 101, en la colonia Héroes de Aguascalientes.

Necaxa es el equipo más joven del Apertura 2026|Crédito: @ClubNecaxa / X

¿Cuándo y a qué hora se juega Necaxa vs Cruz Azul?

El partido entre Necaxa y Cruz Azul se jugará este viernes 28 de agosto de 2026, como parte de la Jornada 6 del Apertura 2026. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria.

¿Cómo llegan Necaxa y Cruz Azul al partido?

Necaxa llega a este compromiso ubicado en el puesto 11 de la clasificación, con dos victorias, un empate y dos derrotas después de cinco encuentros. Cruz Azul aparece en el lugar 12, con dos triunfos y tres derrotas, por lo que ambos necesitan sumar para acercarse a zona de Liguilla.

|Foto: Necaxa

Cruz Azul afrontará este compromiso después de acumular tres derrotas consecutivas. La última ocurrió ante Atlas, que se impuso 2-0. Además, La Máquina quedó eliminada de la Leagues Cup 2026, por lo que buscará reaccionar en Aguascalientes.

Necaxa, por su parte, intentará aprovechar la localía para conseguir un nuevo triunfo. Los Rayos han sumado seis puntos en sus primeros cinco partidos y buscarán hacerse fuertes.

Los antecedentes recientes favorecen a La Máquina. En el Clausura 2026, Cruz Azul derrotó 4-1 a Necaxa. Sin embargo, en el Clausura 2024 los Rayos consiguieron imponerse 2-1 como visitantes. En los dos enfrentamientos más recientes disputados en Aguascalientes, Cruz Azul ganó 3-1 en 2025 y empataron 1-1 en el Apertura 2025.

