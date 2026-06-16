¿Quién es el máximo anotador de los Mundiales? Así queda la tabla de goleadores históricos tras el doblete de Mbappé

Cuando todo parecía que el Kylian Mbappé terminaría con un gol en la jornada de este martes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , el delantero francés selló un doblete sobre el pitazo final del árbitro del partido. De esta manera, Francia le ganó 3-1 a Senegal y el jugador del Real Madrid avanzó en la tabla de máximos goleadores históricos de los mundiales.

Tras la victoria de Francia contra Senegal en la fecha 1 del Grupo I, la noticia más impactante es la cifra de goles que alcanzó su capitán y número 10. Pues Kylian Mbappé llegó a 14 goles en 15 partidos jugados en mundiales. De esta manera, se mete al podio de máximos anotadores, solo superado por Miroslav Klose y Ronaldo Nazário.

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El ranking de máximos goleadores de los mundiales

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos jugados.

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos jugados.

Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos jugados.

Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos jugados.

Lionel Messi (Argentina): 13 goles en 26 partidos jugados.

Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos jugados.

Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos jugados.

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Solo Mbappé y Messi pueden superar a Klose

Al margen de que todo es posible y matemáticamente cualquier futbolista puede superar a Klose en este mismo Mundial, la lógica indica que solo Kylian Mbappé y Lionel Messi pueden alcanzar el récord del alemán. El francés ya hizo su tarea sellando dos goles en la primera fecha. El argentino jugará contra Argelia para intentar llegar a esos famosos 16 tantos.

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El calendario de la selección de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Francia 3-1 Senegal – New York New Jersey Stadium (East Rutherford, Estados Unidos) – 15:00 horas — Grupo I

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Francia vs. Irak – Philadelphia Stadium (Filadelfia, Estados Unidos) – 17:00 horas — Grupo I

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Noruega vs. Francia – Boston Stadium (Foxborough, Estados Unidos) – 15:00 horas — Grupo I

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de su señal de TV, junto con el sitio web de Azteca Deportes y la app para celular, TV Azteca transmite los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

