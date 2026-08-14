Dónde y en qué estadio se juegan los partidos del sábado 15 de agosto del Apertura 2026

La espera finalmente terminó. Luego de la pausa provocada por la primera fase de la Leagues Cup, la Liga BBVA MX reanudará su actividad este fin de semana con la Jornada 4 del Apertura 2026. Los aficionados podrán disfrutar de una triple cartelera durante este sábado 15 de agosto.

Toluca, Tigres y Monterrey serán algunos de los equipos que volverán a competir en el torneo mexicano. La actividad comenzará en la Ciudad de México y finalizará por la noche en Guadalajara. A continuación, todos los horarios y estadios de los partidos sabatinos.

Partidos del sábado 15 de agosto de la Liga BBVA MX

La Jornada 4 del Apertura 2026 tendrá tres encuentros durante el sábado. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.



Atlante vs Toluca: 17:00 horas, Estadio Banorte.

Monterrey vs FC Juárez: 19:10 horas, Estadio BBVA.

Atlas vs Tigres: 21:10 horas, Estadio Jalisco.

Algunas señales de televisión promocionan los dos últimos juegos para las 19:00 y 21:00 horas. Sin embargo, el calendario actualizado de la jornada marca sus inicios a las 19:10 y 21:10 horas, respectivamente.

Atlante y Toluca abren la Jornada 4 del Apertura 2026

El primer partido del sábado será protagonizado por Atlante y Toluca. El encuentro comenzará a las 17:00 horas en el Estadio Banorte, nombre comercial que actualmente recibe el Estadio Azteca.

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Los Potros de Hierro serán locales en la Ciudad de México frente a uno de los equipos que busca mantenerse en los primeros lugares de la clasificación. Este compromiso marcará oficialmente el regreso de la actividad en la Liga BBVA MX tras la pausa por la Leagues Cup.

Rayados recibe a FC Juárez en el Estadio BBVA

La segunda presentación de la jornada enfrentará a Monterrey y FC Juárez. El balón comenzará a rodar a las 19:10 horas en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León.

Rayados regresará a su casa después de disputar la primera fase del torneo binacional. El equipo regiomontano buscará aprovechar su localía para sumar tres puntos ante unos Bravos que necesitan mejorar su inicio en el Apertura 2026.

|MEXSPORT

Atlas vs Tigres cierra la actividad del sábado 15 de agosto

El último partido del día será el Atlas contra Tigres. Los rojinegros recibirán al conjunto de la UANL a las 21:10 horas en el Estadio Jalisco, ubicado en Guadalajara.

Este encuentro contará con un ingrediente especial para el cuadro local. Atlas celebrará sus 110 años de historia acompañado por su afición, por lo que espera cerrar los festejos con un resultado positivo. Del otro lado estará Tigres, que necesita comenzar a sumar para recuperar terreno en la tabla general.