TV Azteca transmitirá EN VIVO el E-Prix de Miami de la Fórmula E

La Fórmula E vuelve a escena con una de las paradas más llamativas de su calendario y los aficionados en México tendrán una gran noticia: TV Azteca transmitirá EN VIVO el E-Prix de Miami, una carrera que promete emociones fuertes en un trazado completamente nuevo para el campeonato.

La cita es este sábado 31 de enero a las 12:50 PM, con transmisión a través del canal A Más, el sitio web de Azteca Deportes y la App Oficial de Azteca Deportes, llevando la adrenalina del automovilismo eléctrico directamente a las pantallas.

Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo

Miami recibe a la Fórmula E en un escenario icónico

La Ronda 3 del ABB FIA Formula E World Championship 2025/26 se disputará en el Miami International Autodrome, circuito ubicado dentro del complejo del Hard Rock Stadium, uno de los recintos deportivos más reconocidos de Estados Unidos.

El trazado, sujeto a homologación final de la FIA, cuenta con 2.32 kilómetros de longitud y 14 curvas, una combinación que pondrá a prueba la eficiencia, la estrategia y la gestión de energía de los monoplazas GEN3 Evo, los más rápidos en la historia de la categoría.

Será la tercera ocasión que la Fórmula E corre en Miami, pero la primera en este circuito, lo que añade un factor extra de incertidumbre para todos los equipos.

Nick Cassidy llega como el hombre a vencer

Tras un inicio de temporada espectacular, Nick Cassidy aterriza en Miami como líder del campeonato, luego de darle a Citroën Racing su primera victoria en Fórmula E durante el E-Prix de la Ciudad de México.

El piloto neozelandés ha mostrado consistencia, capacidad de remontada y un ritmo que lo coloca como referencia clara del campeonato, aunque la historia reciente de la categoría demuestra que nada está garantizado en un circuito nuevo.

Otros nombres, como Taylor Barnard, vienen empujando fuerte tras actuaciones sólidas y ven en Miami una oportunidad ideal para dar el salto al podio.

Una cita imperdible, EN VIVO por TV Azteca

Nuevo circuito, campeonato apretado, tecnología de punta y pilotos en estado puro. El E-Prix de Miami lo tiene todo para convertirse en una de las carreras más atractivas de la temporada. Y lo mejor: se vive EN VIVO por TV Azteca.

