Lo ÚLTIMO que se sabe de Checo Pérez y Cadillac tras el día 3 del test en Barcelona

Sergio “Checo” Pérez volvió a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 y lo hizo en un contexto tan discreto como revelador. El mexicano fue protagonista en el día 3 del test de Cadillac F1 en Barcelona, una jornada clave dentro del shakedown privado que marca el verdadero arranque del proyecto estadounidense rumbo a la temporada 2026.

El Circuit de Barcelona-Catalunya fue el escenario donde Checo reapareció, lejos de reflectores, cámaras y cronómetros públicos. Y aunque el número final —apenas 11 vueltas completadas— podría parecer modesto, el significado es mucho más profundo: Cadillac comenzó a comparar datos reales entre sus dos pilotos y a construir su primera base técnica con Pérez al volante.

El mexicano observó buena parte del día desde el paddock mientras Valtteri Bottas abrió la jornada. Fue hasta la tarde cuando Checo tomó el volante del Cadillac F1, en una coincidencia simbólica que no pasó desapercibida en el equipo.

¿Por qué Checo Pérez ha dado tan pocas vueltas en el test de Barcelona?

La respuesta está lejos de ser negativa. Cadillac dejó claro desde el inicio que este shakedown no busca tiempos rápidos ni simulaciones de carrera. El enfoque está en verificar sistemas, fiabilidad y comportamiento básico del auto, especialmente en un coche completamente nuevo.

Las 11 vueltas de Checo Pérez sirvieron para contrastar información con lo probado por Bottas y validar sensaciones iniciales del monoplaza. En un proyecto que se construye desde cero, cada giro cuenta más por la calidad del dato que por la cantidad.

Además, de los 11 equipos inscritos para 2026, solo siete rodaron ese día en Barcelona, lo que confirma que Cadillac va en tiempo y forma dentro de un calendario extremadamente controlado por la FIA.

10/10 company 🤝 pic.twitter.com/x2G9dvjGUp — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 27, 2026

Qué sigue para Checo Pérez y Cadillac rumbo a la Fórmula 1 2026

El plan es claro. El shakedown continuará hasta el viernes, con más oportunidades para que Checo vuelva al volante. Después llegarán dos bloques clave de pruebas en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del inicio oficial de la temporada en Australia.

Serán nueve días de test para descifrar un coche con nueva aerodinámica activa, motores rediseñados y reglamento revolucionario. Para Checo, también es el reencuentro definitivo con la Fórmula 1 tras meses de incertidumbre.

Mientras otros equipos llegan tarde o con retrasos visibles, Cadillac cumplió su primera cita, y Checo ya dejó su huella inicial.

Barcelona fue apenas el primer capítulo. Lo verdaderamente importante apenas comienza.