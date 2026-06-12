DÓNDE VER EN VIVO y ONLINE el Estados Unidos vs Paraguay, partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección coanfitriona está lista para arrancar su aventura mundialista.

El combinado de Estados Unidos hace su debut oficial en el torneo desde el majestuoso Estadio de Los Ángeles, en un duelo que promete estar lleno de emociones y abrir las acciones del reñido Grupo D.

Los dirigidos por el estratega argentino Mauricio Pochettino buscan encontrar su mejor versión futbolística sobre el terreno de juego.

El proceso de preparación para este certamen (el segundo Mundial de la historia en territorio estadounidense) ha estado lleno de altibajos, por lo que el debut es la oportunidad perfecta para disipar dudas y dar un golpe de autoridad ante su gente.

A diferencia del conjunto norteamericano, Paraguay llega con una narrativa de redención.

La escuadra sudamericana regresa a una justa mundialista tras 16 años de ausencia (su última participación fue en Sudáfrica 2010), sedienta de gloria y con la firme intención de arruinarle la fiesta al anfitrión.

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¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (7:00 PM), tiempo del centro de México.

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¿Dónde ver en vivo y online el Estados Unidos vs. Paraguay?

Televisión abierta (En vivo): Podrás disfrutar del partido totalmente gratis a través de la señal de TV Azteca, sintonizando el Canal 7.

Plataformas digitales (Online): Si prefieres verlo desde tu celular, tablet o computadora, podrás seguir las mejores acciones, jugadas y goles por medio de la app oficial de TV Azteca Deportes y en el sitio web oficial.

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