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Fútbol

Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Berlín de la Formula E

Regresa la temporada de la Formula E con una doble cartelera en Berlín, y podrás ver totalmente en vivo las dos carreras a través de Azteca Deportes

Formula E Sao Paulo
|fiaformulae.com

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Regresa la máxima competencia del automovilismo eléctrico con dos carreras en Berlín que marcarán el cierre de la primera mitad de la Temporada 9 de la Formula E. Ambas citas serán transmitidas en vivo por Azteca Deportes este sábado 22 y domingo 23 de abril

La capital de Alemania, única sede que ha albergado todas y cada una de las temporadas de la Formula E hasta el momento, acogerá las rondas 7 y 8 del campeonato que en este instante es liderado por Pascal Werhlein de Porsche, quien a pesar de sólo haber sumado un total de seis puntos en las últimas dos carreras, sigue a la cabeza debido a su sólido arranque.

Le sigue Jake Dennis de Avalanche Andretti, quien tendría que ganar ambas sesiones para aspirar a quitarle el puesto a Wehrlein, que dicho sea de paso, tendrá el apoyo de su público.

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Una carrera en Alemania siempre es algo especial. Es una sensación increíble poder llegar en la primera posición del Mundial allí. Tengo muchas ganas de ir a Berlín, de estar en la ciudad y con nuestra gente, pero no va a ser un fin de semana fácil. Eso sí, podemos ser muy competitivos y soy optimista para esta doble cita”, ha comentado el germano de 28 años.

“El asfalto del antiguo aeropuerto de Tempelhof es totalmente diferente al de los otros circuitos de la Fórmula E. Necesitamos una puesta a punto muy diferente. Confío en que podamos estar en lo más alto de la tabla hasta final de temporada. Hemos empezado el año mucho mejor que en el pasado y nos merecemos estar arriba, aunque no debemos olvidar que todavía quedan diez carreras”.

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Horario y dónde ver el E-Prix de Berlín de la Formula E

No te pierdas este fin de semana la doble cita de la Formula E en Berlín. Podrás ver ambas carreras gratis y en vivo a través de aztecadeportes.com, nuestra App Oficial, y nuestras cuentas de Facebook live, Youtube y Tik Tok, este sábado 22 y domingo 23 de abril a las 6:50 AM.

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