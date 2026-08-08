Dónde y en qué estadio se juega Toluca vs LAFC por la Leagues Cup 2026

Este sábado 8 de agosto se enfrentarán Toluca y el LAFC en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Dicho partido es importante para ambos clubes, pues de ganar, estarían a un paso de asegurar su clasificación a la ronda de eliminación, a la cual ya está eliminado Pumas al caer 2-0 contra Cincinnati.

El duelo entre diablos y angelinos será en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, casa del LAFC a las 9 de la noche. Dicho encuentro será el primero fuera del Estadio Nemesio Diez, ya que en la primera jornada el conjunto escarlata lo disputó en el Infierno, donde le metió miedo al Seattle Sounders por una peculiaridad en las gradas.

El duelo entre diablos y angelinos será en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, casa del LAFC a las 9 de la noche.|Estadio BMO

Así marcha Toluca en la Leagues Cup 2026

Los Diablos Rojos marchan con paso perfecto en la Leagues Cup 2026, luego de golear 3-0 al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez, en lo que fue el primer duelo en México desde que se instauró dicha competencia entre los clubes de la Liga BBVA MX y de la MLS.

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En caso de ganar, Toluca amarraría su pase a los cuartos de final, ya que de momento suma 3 puntos y se ubica en la posición alta de la tabla general de los clubes mexicanos. Para la última jornada, recibirá en el Infierno al FC Dallas y así culminar en casa la fase de grupos.

Así marcha LAFC en la Leagues Cup 2026

El equipo angelino suma 2 puntos en el torneo, luego de ganarle en penales a Chivas en su casa. En el duelo contra el Guadalajara, se repusieron a un marcador en contra para empatarlo y definirlo desde los 11 pasos.

El LAFC cerrará la fase de grupos el miércoles 12 de agosto cuando reciba en su casa a los Gallos Blancos de Querétaro, en espera de ser uno de los 4 clasificados de la MLS a la ronda de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.