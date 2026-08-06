Toluca le dio miedo a Seattle Sounders con esto que hizo en el Nemesio Diez

Toluca le metió 3 goles a Seattle Sounders en la primera jornada de la Leagues Cup 2026, partido que se disputó en el Estadio Nemesio Diez, ya que para esta edición solo 3 equipos tendrán la oportunidad de jugar como local. El "Infierno" pesó, pues la afición le metió miedo a los jugadores del conjunto de la MLS con algo que se vio en todo el recinto.

En el encuentro que ganaron los Diablos Rojos, los aficionados sacaron un tifo especial con la leyenda "Esto es México", la cual se observó cuando ambos equipos salieron a la cancha. Una vez más, los seguidores escarlatas hicieron su trabajo, ya que no es la primera ocasión que hacen algo igual, ya que se hicieron sentir en las 3 finales recientes: contra América y Tigres.

Los aficionados abrieron un tifo especial con la leyenda “Esto es México”.|Toluca FC

La goleada de Toluca a Seattle Sounders

El conjunto escarlata sumó sus 3 primeros puntos en la Leagues Cup al meterle 3 goles a Seattle, un equipo que no levanta en la MLS tras la reanudación de la liga tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que suma 4 descalabros consecutivos.

TE PUEDE INTERESAR:



Toluca rápidamente se fue arriba en el marcador con gol de Jesús Gallardo apenas al minuto 3, mientras que Helinho puso el 2-0 hasta el segundo tiempo. La cereza en el pastel la puso Federico Viñas, quien se estrenó con los Diablos tras ser anunciado como refuerzo bomba del club.

Los siguientes partidos de Toluca en Leagues Cup

Los Diablos Rojos tendrán que emprender un viaje a Los Ángeles para enfrentar el sábado 8 de agosto al LAFC, que suma 2 puntos tras vencer a Chivas en penales. Para la jornada 3, el reciente campeón de la Concachampions volverá a su casa para recibir al FC Dallas el miércoles 12 de agosto.