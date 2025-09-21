deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¡Donovan Carrillo lo vuelve a hacer! Clasifica a sus segundos Juegos Olímpicos

El patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo, confirmó su lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, al conseguir uno de los cinco boletos en juego

Donovan Carrillo
@conadeoficial
Carlos Salgado
Otros Deportes
Compartir

El patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo, confirmó su lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, al conseguir uno de los cinco boletos en juego durante el preolímpico de la disciplina.

Luis García entrevista a Renata Zarazúa | Inspiración, disciplina y pasión por el tenis

Carrillo Suazo, de 25 años, sumó 222.36 puntos en la competencia: 137.39 en el programa libre y 84.97 en el programa corto, una cifra que le garantizó no solo la clasificación, sino también una medalla de bronce en el evento.

El resultado representa el segundo pase olímpico consecutivo para el jalisciense, quien debutó en Beijing 2022 y ahora volverá a representar a México en la máxima cita invernal, que vivirá su edición 25 y se celebrará del 6 al 22 de febrero del 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia.

TE PUEDE INTERESAR:

Con la actuación de Donovan, la delegación mexicana de deportes invernales alcanzó cinco cupos confirmados para Milano Cortina 2026, a falta de que se definan otras plazas en diferentes disciplinas.

Con su regreso a la Magna Justa, Carrillo se consolida como el referente del patinaje artístico en el país, disciplina en la que ha impulsado una nueva generación de competidores.

El siguiente paso para el tapatío será perfilar la temporada de preparación rumbo a la competencia invernal, donde buscará superar la experiencia obtenida en China y colocar de nuevo a México en el escenario principal del patinaje artístico mundial.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×