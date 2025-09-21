¡Donovan Carrillo lo vuelve a hacer! Clasifica a sus segundos Juegos Olímpicos

El patinador artístico mexicano, Donovan Carrillo, confirmó su lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, al conseguir uno de los cinco boletos en juego durante el preolímpico de la disciplina.

Carrillo Suazo, de 25 años, sumó 222.36 puntos en la competencia: 137.39 en el programa libre y 84.97 en el programa corto, una cifra que le garantizó no solo la clasificación, sino también una medalla de bronce en el evento.

El resultado representa el segundo pase olímpico consecutivo para el jalisciense, quien debutó en Beijing 2022 y ahora volverá a representar a México en la máxima cita invernal, que vivirá su edición 25 y se celebrará del 6 al 22 de febrero del 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia.

Con la actuación de Donovan, la delegación mexicana de deportes invernales alcanzó cinco cupos confirmados para Milano Cortina 2026, a falta de que se definan otras plazas en diferentes disciplinas.

Con su regreso a la Magna Justa, Carrillo se consolida como el referente del patinaje artístico en el país, disciplina en la que ha impulsado una nueva generación de competidores.

El siguiente paso para el tapatío será perfilar la temporada de preparación rumbo a la competencia invernal, donde buscará superar la experiencia obtenida en China y colocar de nuevo a México en el escenario principal del patinaje artístico mundial.

