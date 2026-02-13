Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno: Fecha, hora y lugar de competición

¿Estás listo para uno de los días más esperados para la comunidad mexicana en estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Milano - Cortina será el epicentro de la participación de Donovan Carrillo en la gran final del patinaje artístico estilo libre, por lo que es preciso que conozcas todos los detalles al respecto de este hecho.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Como sabes, fue el pasado 12 de febrero cuando Donovan Carrillo se afianzó como uno de los finalistas de esta disciplina luego de quedar entre los 24 mejores patinadores de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, por lo que ahora buscará sorprender y colarse entre los mejores de la competición.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la participación de Donovan Carrillo en los JJOO?

Será hoy viernes 13 de febrero cuando Donovan Carrillo vuelva a las pistas para formar parte de la gran final del patinaje artístico estilo libre, uno de los deportes más populares que hay en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina gracias a las espectaculares rutinas que se han presentado hasta ahora.

La gran final comienza en punto de las 12:00 horas en el centro del país, por lo que en esta los primeros en participar son los que quedaron en los últimos lugares de la reclasificación. La intención es dejar a los prospectos a medalla en los últimos puestos para, así, generar más emoción entre la comunidad.

Vale recordar que Donovan Carrillo quedó ubicado en el puesto 23 de 24 participantes, por lo que el mexicano será el segundo que entre a la pista. Dicho lo anterior, su participación podría ser alrededor de las 12:05 de la tarde, por lo que habrá que estar atentos a esta situación.

¿Donovan Carrillo es un aspirante a medalla en el patinaje artístico?

Si bien sería un sueño ver a Donovan Carrillo como uno de los mejores de este evento a llevarse a cabo en el Milano Ice Skating Arena, la realidad es que, por encima de él, existen maestros del patinaje que seguramente darán de qué hablar, destacando nombres como el norteamericano Ilia Malinin y el japonés Yuma Kagiyama.