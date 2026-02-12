WWE: Este fue el momento en que Bron Breakker sufrió la lesión; ¿se pierde Wrestlemania 42?

El camino a Wrestlemania 2026 ha sido uno de los más complicados en el pasado reciente para la WWE, y lo anterior se debe a la cantidad de lesiones y cambios de último momento que la compañía ha tenido que hacer. Uno de los más delicados, sin duda, ha sido la modificación que guarda relación con Bron Breakker.

Con apenas 28 años de edad, Bron Breakker era vislumbrado por la empresa para ser el nuevo rostro de la misma, por lo que comenzaba a estar en los planos estelares de la WWE desde hace varios meses. Sin embargo, ahora su participación en Wrestlemania 42 no está garantizada luego de la lesión que recientemente sufrió.

VIDEO: Así fue la lesión de Bron Breakker, figura de la WWE

Fue a través de un video en redes sociales en donde se mostró el momento exacto en el que Bron Breakker, integrante de The Vision, habría sufrido la lesión. Distintos reportes sugieren que el luchador sufrió una hernia de bastante seria, misma que lo obligó a pasar por el quirófano.

El momento en que Bron Breakker se lesionó al voltear la mesa de comentaristas 💔 #WWE #WWERawpic.twitter.com/qi2qBMYtsc — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) February 9, 2026

En un principio se rumoró que la situación habría sucedido antes de Royal Rumble, motivo por el cual Bron habría durado apenas unos segundos en el ring antes de ser eliminado por Oba Femi. Sin embargo, ahora se sabe que la situación habría ocurrido en el Monday Night RAW posterior a este evento.

Además, se reveló que la hernia derivó de la forma en cómo Bron Breakker alzó la mesa de transmisión de la WWE para, posteriormente, tirarla al suelo. El luchador continuó con su personaje durante algunos minutos pese al dolor que sentía, lo cual fue aclamado por los integrantes al interior de la empresa.

¿Bron Breakker estará en Wrestlemania 42?

En teoría, la WWE tenía en mente enfrentar a Bron Breakker frente a Seth Rollins, quien también ha estado fuera desde hace varios meses debido a una lesión. No obstante, con este hecho se desconoce la gravedad de su lesión, por lo que su participación en el próximo Wrestlemania está en duda.