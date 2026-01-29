Estos son los dos equipos que representarán a México en la Serie del Caribe 2026

Se trata, sin duda, de uno de los eventos deportivos más importantes que habrá en este primer trimestre del año. Los amantes del béisbol en México y el resto del continente se dicen listos para disfrutar de la Serie del Caribe 2026 , motivo por el cual aquí conocerás a los dos equipos que representarán a México en esta justa.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Como sabes, la Serie del Caribe 2026 se llevaría a cabo en Venezuela; sin embargo, una serie de complicaciones y polémicas tanto políticas como sociales impidieron que esta fuera la sede, motivo por el cual la misma se cambió para disputarse en territorio nacional, más precisamente en el estado de Jalisco.

¿Qué equipos representarán a México en la Serie del Caribe 2026?

Las modificaciones realizadas en las últimas semanas hicieron que México, el país sede, cuente con dos equipos representativos dentro de la Serie del Caribe 2026. Estos son aquellos que llegaron a la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico, la cual se definió hace apenas unos días.

Te puede interesar: ¿Rey Mysterio se perderá el WWE Royal Rumble por lesión?

Te puede interesar: Figura del América podría dejar el club para llegar a Europa

En función de esto, los equipos que representarán a México en la Serie del Caribe serán nada más y nada menos que los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco, escuadra que se quedó con el campeonato de la LMP y que se ha convertido en una de las más fuertes del país en los últimos años.

Vale mencionar, además, que esta edición contará con representantes de México, Puerto Rico, Panamá y la República Dominicana; de igual modo, será el último torneo previo al Clásico Mundial de Béisbol, el cual se llevará a cabo en marzo de este año y contará con la presencia de la Selección Nacional.

¿Cuándo comienza la Serie del Caribe 2026?

La Serie del Caribe 2026 comenzará este mismo fin de semana, más precisamente el domingo 1 de febrero. Las semifinales, de acuerdo con el calendario oficial, se disputarán el viernes 6, mientras que la gran final se realizará el 7 de febrero en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México.