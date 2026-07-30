Dos gigantes de Europa lideran la fila por el fichaje de Gilberto Mora

Gilberto Mora está a la espera de cumplir su mayoría de edad para poder ser elegible para dar el salto a Europa. Luego de su excelente Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana, el mediocampista regresó a Xolos de Tijuana para enfocarse en la Liga BBVA MX y jugar su último torneo con el club fronterizo.

A lo largo de los últimos meses, distintos clubes europeos se han fijado en el talento y la calidad de Gilberto Mora. Nombres poderosos como Real Madrid y Barcelona ya han aparecido en escena, pero existen dos clubes del Viejo Continente que han mostrado un interés mayor por el futbolista de 17 años en las últimas horas.

Los dos gigantes que siguen de cerca a Gilberto Mora

Según diversos reportes, tanto el Benfica como el Borussia Dortmund ya iniciaron contactos con la representación de Gilberto Mora para poder avanzar en un posible fichaje. Cabe recordar que el futbolista mexicano es asesorado por Rafaela Pimenta, quien también tiene a otros jugadores jugando en Europa como es el caso de Santiago Gimenez.

Gilberto Mora|Crédito: @Xolos / X

La información indica que las conversaciones con la agente de Gilberto Mora aún son preliminares y que no hay ninguna oferta formal sobre la mesa. Sin embargo, es una realidad que el interés existe y que cualquiera de los dos clubes podrían avanzar respecto a un futuro fichaje en los meses siguientes.

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Cabe resaltar que el interés del Benfica y del Borussia Dortmund no es tan descabellado, ya que ambos clubes son reconocidos a nivel mundial por desarrollar talento joven y convertirlos en futuras estrellas internacionales. Algunos casos recientes son el de Enzo Fernández (Benfica) y Jude Bellingham (Borussia Dortmund).

Gilberto Mora cumplió un gran papel en el Mundial

La fila de pretendientes por Gilberto Mora se extiende aún más

Si bien es cierto que, a priori, Benfica y Borussia Dortmund dieron el primer paso, no son los únicos clubes que están interesados en el fichaje del talento de la Selección Mexicana. Lo cierto es que el nombre de Gilberto Mora también ha estado relacionado a instituciones como Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Barcelona y Real Madrid.

Además, el histórico exjugador alemán Lothar Matthäus reveló recientemente que el interés del Borussia Dortmund es real, aunque afirmó que no es el único equipo europeo que lo está buscando. La realidad es que Mora dejará un buen resto económico en Tijuana con su salida, ya que es considerado uno de los prospectos con mayor potencial en todo América.