El luchador de la AAA que ha sido totalmente DESCARTADO para estar en el WWE Royal Rumble 2026

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los cuatro eventos más importantes que la WWE tiene a lo largo del año. El Royal Rumble finalmente ha llegado, aunque vale decir que, de acuerdo a información presentada recientemente, un luchador de la AAA está totalmente descartado para aparecer en este evento.

En el pasado reciente se pensó que el Hijo de Doctor Wagner Jr tenía la posibilidad de formar parte del Royal Rumble 2026 luego de ser el Campeón Latinoamericano de la AAA y de la forma en cómo ha impactado en territorio norteamericano; sin embargo, la WWE tiene planes muy distintos para él.

¿Por qué Dr Wagner III no estará en el Royal Rumble de la WWE?

Fue hace unos días cuando se confirmó que el Hijo de Doctor Wagner Jr estará presente en los NXT Live que se realizarán este fin de semana en los Estados Unidos. Con su presencia en la marca amarilla, queda totalmente descartada la posibilidad de ver al luchador mexicano en el Royal Rumble.

Cabe mencionar que el evento de la WWE se realizará este sábado en Arabia Saudita; es decir, a cientos de kilómetros de territorio estadounidense. Ante tal situación, es prácticamente imposible que el Campeón Latinoamericano se presente en el Royal Rumble al formar parte de otro evento de la misma empresa.

A pesar de esta situación, vale decir que Dr Wagner III sigue generando un impacto positivo en la AAA y más recientemente en NXT, por lo que se espera que más pronto que tarde reciba una oportunidad en el roster principal, ya sea a través del Monday Night RAW y, bien, de SmackDown.

¿Qué luchadores de la AAA sí podrían estar en el Royal Rumble?

Si bien el Hijo de Doctor Wagner Jr ha quedado totalmente descartado, existen otros elementos que forman parte de la AAA que sí podrían estar en el Royal Rumble de la WWE. Entre estos destacan nombres como Mr. Iguana , el Hijo del Vikingo, La Parka, Psycho Clown y Octagón Jr, los cuales han sido estelares desde la adquisición por parte de la empresa.