WWE “confirma” participación de Penta en Royal Rumble con espectacular póster

El regreso de Penta, el Zero Miedo , está cada vez más cerca. Y es que, luego de la lesión que sufrió en una edición semanal, el luchador mexicano estaría confirmado para tener participación en el WWE Royal Rumble 2026, el cual se disputará a finales del mes de enero.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Como recordarás, Penta tuvo una dolorosa lesión en el hombro izquierdo luego de un combate que tuvo ante Solo Sikoa en una edición de RAW. A partir de ese momento, el Zero Miedo ha estado en rehabilitación para liberarse de su lesión y regresar más pronto que nunca a los shows semanales.

Penta, ¿uno de los invitados a WWE Royal Rumble 2026?

Fue hace unas horas cuando la WWE compartió oficialmente el póster para la próxima edición de Royal Rumble, uno de los cuatro eventos más importantes de la empresa en el año. En este destaca la participación de Penta, quien es uno de los luchadores que seguramente estará en el mismo.

New official poster for the 2026 Royal Rumble. pic.twitter.com/kiZnRXgvtd — Wrestle Ops (@WrestleOps) December 8, 2025

Cabe mencionar que la WWE tiene en mente presentar el Royal Rumble el próximo 31 de enero del 2026, por lo que espera que, para esa fecha, el nacido en Ecatepec ya haya superado por completo la lesión, lo cual haría que fuera su segunda participación en este evento tras lo ocurrido en 2025.

El póster, además, destaca por contar con superestrellas tanto en el ámbito masculino como femenino, lo cual haría de este evento uno de los más importantes de la WWE. De entre estos destacan figuras como Roman Reigns, CM Punk, Brock Lesnar, Bron Breakker, Rhea Ripley y Liv Morgan.

¿Penta estará en AAA Guerra de Titanes 2025?

Como sabes, Penta formaba parte de la lucha estelar de AAA Guerra de Titanes al hacer mancuerna con Rey Fénix para enfrentar a El Grande Americano y Dominik Mysterio; no obstante, tras su lesión se desconoce si este seguirá en el evento o, por el contrario, la AAA tendrá que hacer modificaciones al mismo.