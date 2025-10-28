deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¿Dragon Lee saldrá de la WWE? Revelan la fecha en que termina su contrato

Mucho se ha hablado acerca de la importancia que Dragon Lee ha cobrado en la WWE en los últimos meses. Pero, ¿sabías que su contrato está por terminar?

WWE
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Después de un primer semestre en donde pasó sin pena ni gloria por la empresa, el cierre del 2025 ha sido uno de los mejores en cuanto a la carrera de Dragon Lee , un luchador que, sin embargo, está próximo a terminar su contrato con la WWE pese a que es uno de los rostros fuertes del roster actual.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

La participación de Dragon Lee en las noches de RAW se ha vuelto algo habitual en, al menos, los últimos dos meses, lo cual habla de la evolución que el enmascarado ha tenido en este tiempo en la WWE. Sin embargo, ¿sabías que su contrato con la empresa está próximo a caducar?

¿Dragon Lee saldrá de la WWE? Esto se sabe

Según información detallada por el portal Turn Heel Wrestling, el contrato de Dragon Lee con la WWE culmina en 2026, aunque no especifica el mes. Lo anterior sugiere que restan pocos meses para que el luchador mexicano escuche un acuerdo de renovación o, en su defecto, salga de la empresa.

Te puede interesar: ¿Alexis Vega se perderá la Fecha FIFA con la Selección tras su lesión?

Te puede interesar: ¿Quién fue el primer mexicano en ganar una Serie Mundial en su historia?

Mike Johnson, de PWInsider, menciona que varias personas al interior de la empresa han comenzado a preguntarse si las charlas para la renovación de Dragon Lee han comenzado formalmente, esto después de la evolución del luchador que actualmente ostenta el Campeonato de Parejas de RAW junto a AJ Styles.

De mantenerse como hasta ahora, Dragon Lee podría salir de la WWE y, en consecuencia, buscar una nueva empresa para el 2026; sin embargo, luce muy poco probable que la industria no lo renuevo considerando el notable crecimiento que ha tenido de la mano de AJ Styles en los últimos meses.

¿Dragon Lee está feliz en la WWE?

En estos momentos Dragon Lee ha tenido un desempeño fundamental en la zona midcard de la empresa norteamericana y, además, ostenta uno de los campeonatos más importantes de la WWE. Bajo este contexto, podría pensarse que el mexicano está disfrutando de su mejor etapa en la industria desde su llegada hace un par de años.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

